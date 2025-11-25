La actividad económica apenas repuntó en septiembre: sectores clave siguen en caída

La otra cara del informe vuelve a dejar expuestas las dificultades que enfrenta la gestión económica. La industria manufacturera retrocedió 1% interanual, ratificando que la producción sigue sin encontrar un punto de inflexión, afectada por caída del consumo, menores niveles de inversión y una estructura de costos que continúa presionando al sector.

A esto se sumó Administración pública y defensa, con una baja del 0,7%, influida por recortes y ajustes administrativos. Entre ambos segmentos restaron 0,19 puntos porcentuales al desempeño general, confirmando que las señales de recuperación aún conviven con retrocesos significativos.

actividad economica 2