La inflación mayorista sorprendió con una fuerte baja en octubre y se ubicó en 1,1%

Este dato se conoció en simultáneo con una baja en el dólar mayorista, que cerró a $1.387 luego de retroceder $16 en la jornada. Pese a esto, la cotización continúa relativamente cerca del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.504,98, lo que mantiene al régimen cambiario vulnerable ante eventuales shocks internos o externos.

Con un escenario todavía inestable, la evolución del dólar, la actividad y el nivel de traslado a los precios serán claves para determinar si la baja mayorista de octubre fue un alivio aislado o el inicio de una tendencia más firme.