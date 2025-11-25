ANSES: cómo es la manera más fácil para consultar los aportes registrados
ANSES presentó una herramienta digital que permite consultar de forma rápida y segura toda la información vinculada a los aportes jubilatorios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone a disposición una herramienta digital que permite revisar el historial completo de aportes jubilatorios sin mover un pie de casa. Este servicio es clave para quienes necesitan chequear su trayectoria laboral, sobre todo al iniciar un trámite de jubilación.
La consulta se hace de manera sencilla desde la web oficial o mediante la app del organismo. El sistema muestra todos los aportes declarados por empleadores de personas en relación de dependencia y también permite que autónomos y monotributistas vean los períodos registrados y las remuneraciones informadas. La constancia generada tiene validez oficial y no requiere ninguna firma adicional del personal de ANSES, lo que facilita todo el proceso y agiliza cada gestión.
Qué es la Historia Laboral
La Historia Laboral reúne todo el registro de aportes jubilatorios acumulados por cada persona a lo largo de su vida laboral. En el caso de quienes trabajan en relación de dependencia, el sistema muestra las declaraciones juradas que presentan sus empleadores. Para autónomos y monotributistas, el documento detalla los períodos cargados y los montos aportados.
Además, la plataforma incorpora información enviada por provincias que trasladaron sus registros al sistema nacional. Ese cruce de datos permite contar con un historial más completo y confiable sobre los aportes jubilatorios realizados. Cuando en algunos tramos no figura el detalle de las remuneraciones, suele indicar que esos aportes fueron efectuados en otra caja previsional fuera de ANSES.
Cómo ver tus aportes en Mi ANSES, paso a paso
Para revisar la Historia Laboral, hay que entrar al sitio oficial de ANSES o usar la app Mi ANSES. El acceso es simple: se ingresa con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, basta con ir a la sección Trabajo y elegir la opción Consulta de Historia Laboral, donde aparece todo el detalle de los aportes jubilatorios registrados.
El sistema permite descargar e imprimir la constancia directamente desde la plataforma, y ese documento tiene validez oficial. Si alguien necesita un respaldo con firma institucional, ANSES habilita la posibilidad de pedir un Reconocimiento de Servicios, una resolución formal que detalla los aportes cargados a nivel nacional. Tanto la web como la app están disponibles las 24 horas, lo que facilita hacer la consulta en cualquier momento.
