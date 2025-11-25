ANSES: cómo es la manera más fácil para consultar los aportes registrados

La consulta se hace de manera sencilla desde la web oficial o mediante la app del organismo. El sistema muestra todos los aportes declarados por empleadores de personas en relación de dependencia y también permite que autónomos y monotributistas vean los períodos registrados y las remuneraciones informadas. La constancia generada tiene validez oficial y no requiere ninguna firma adicional del personal de ANSES, lo que facilita todo el proceso y agiliza cada gestión.