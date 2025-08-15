La Asociación Bancaria acordó un nuevo aumento salarial: a cuánto se va el sueldo inicial
El gremio cerró un acuerdo con los bancos para que el personal arranque en salarios de $ 1.800.000, lo que implica una suba del 17,3% entre enero y julio.
La Asociación Bancaria informó esta semana que cerró un aumento en los salarios iniciales para julio de 2025 que llevará el monto a $ 1.895.421,83. "El retroactivo correspondiente se abonará junto con los salarios del mes de agosto", informaron a través de su perfil de X.
La composición de esa cifra fue desglosada como salario inicial más participación en las ganancias, que en julio de 2025 fue de $ 53.521,40.
A ese monto se le tendrá que agregar el plus por el Día del Bancario, que figura como $ 1.642.231,21 pero "a corregir por futuras actualizaciones", teniendo en cuenta que es recién el 6 de noviembre.
Desde la Asociación Bancaria informaron que los salarios del personal de bancos públicos y privados subió un 17,3% entre diciembre de 2024 y julio de 2025, lo que dejó al rubro a la par de las cifras de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el mismo período.
Esa coincidencia en realidad no fue tal: la Asociación Bancaria pactó con las cámaras de los bancos que justamente los salarios del sector se mantendrían a la par con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que es el que se usa para medir la inflación.
La suba "será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales", informaron desde la organización gremial.
El acuerdo fue pactado entre la Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA).
La Justicia suspendió el decreto para convertir al Banco Nación en una SA
En junio de este año la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la suspensión del decreto del gobierno de Javier Milei que dispuso la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima.
Se trata de la confirmación de una medida cautelar en el marco de una acción promovida por trabajadores de la entidad en representación de todo el colectivo del Banco de la Nación en la que se cuestionaron las acciones destinadas a la privatización de la entidad bancaria.
El juez de primera instancia había admitido el planteo y dispuso una medida suspensiva del decreto, y ahora la Cámara la Sala III de la Cámara Federal con voto de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Aria la confirmó.
Los jueces concluyeron que “la delegación que invoca el Poder Ejecutivo para resolver la transformación en una sociedad anónima no puede aplicarse a una entidad a la que el Congreso no habilitó a modificar en su naturaleza”.
