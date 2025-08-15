La Asociación Bancaria acordó un nuevo aumento salarial: a cuánto se va el sueldo inicial

La suba "será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales", informaron desde la organización gremial.

El acuerdo fue pactado entre la Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA).

La Justicia suspendió el decreto para convertir al Banco Nación en una SA

En junio de este año la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la suspensión del decreto del gobierno de Javier Milei que dispuso la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima.

Se trata de la confirmación de una medida cautelar en el marco de una acción promovida por trabajadores de la entidad en representación de todo el colectivo del Banco de la Nación en la que se cuestionaron las acciones destinadas a la privatización de la entidad bancaria.

El juez de primera instancia había admitido el planteo y dispuso una medida suspensiva del decreto, y ahora la Cámara la Sala III de la Cámara Federal con voto de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Aria la confirmó.

Los jueces concluyeron que “la delegación que invoca el Poder Ejecutivo para resolver la transformación en una sociedad anónima no puede aplicarse a una entidad a la que el Congreso no habilitó a modificar en su naturaleza”.