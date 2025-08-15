Ventas moderadas: la industria del juguete advierte por un complicado Día del Niño

juguetes truchos 2.jpeg

De cara a las celebraciones, la CAIJ remarcó que el principal desafío es mantener un equilibrio entre la competencia internacional y la preservación de la industria local. La entidad pidió medidas para controlar la calidad y seguridad de los productos que ingresan al país y para garantizar que el mercado no se inunde de artículos que no cumplen con las normativas vigentes.

La fecha, tradicionalmente fuerte en ventas, se enfrenta así a un escenario mixto: una leve reactivación comercial acompañada de una competencia externa que amenaza con desplazar la producción argentina y con generar riesgos para los consumidores más pequeños.