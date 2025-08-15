No tuvieron piedad: duras críticas a "Homo Argentum", la película de Guillermo Francella

Guillermo Courau, de La Nación, destacó que la película “se queda a mitad de camino” al intentar exponer estereotipos, y criticó la sobreabundancia de publicidades que, según él, interrumpen el hilo narrativo: “El guion se podría resumir en un catálogo de pecados capitales repetidos, siempre superados en cantidad por las marcas que aparecen constantemente”. Aun así, reconoció la versatilidad de Francella, que logra sostener la propuesta con actuaciones diversas y recursos bien ejecutados.

Para Diego Lerer, del portal Micropsia, el filme confirma la tendencia del “mínimo esfuerzo” de sus directores. Según Lerer, la obra parece pensada para redes sociales, con microhistorias que “funcionarían como clips de TikTok o Instagram”, pero que no logran sostener un relato cinematográfico sólido. Criticó también que el humor resulta ineficaz, señalando que los chistes no superarían los estándares de programas televisivos de los años 80 y que, comparada con series nacionales recientes como “División Palermo” o “Viudas negras”, la película evidencia un vacío creativo.

Santiago García, de LeerCine, reconoció que Cohn y Duprat son un “oasis” dentro del cine argentino, pero afirmó que Homo Argentum “no es una gran película ni está cerca de serlo”, aunque destacó a Francella como el punto más sólido: “Es el flautista de Hamelín de esta película fallida, un mérito importante para una estrella tan popular”.

Por último, Juan Francisco Gacitúa, de A Sala Llena, fue aún más crítico y le dio apenas media estrella de cinco. Señaló que “Homo Argentum” carece del ingenio suficiente para trascender y que los episodios se suceden como un compilado agotado de recursos repetidos, sin ofrecer una mirada renovada sobre la argentinidad.

En síntesis, la crítica especializada coincide en que la película peca de exceso de estereotipos, humor débil y publicidad constante, mientras que la actuación de Francella es el único elemento destacado que logra sostener la propuesta.