Alerta por nueva ciclogénesis con lluvias y tormentas fuertes para Buenos Aires: cuándo llega el temporal
El sitio especializado Meteored adelantó que en un día caerán todas las lluvias normales del mes de agosto en el AMBA.
El fin de semana largo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita con buenas condiciones del clima, mientras que comienza a afianzarse el pronóstico de una nueva ciclogénesis, con lluvias y tormentas, que llegaría con fuerza en los próximos días.
El sitio especializado Meteored adelanta que el impresionante evento "podría dejar caer toda la lluvia normal de agosto en solo 24 horas", lo que marca la magnitud de lo que se presenta como un nuevo temporal.
En la previa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un fin de semana con buen tiempo, iniciando el sábado con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y bajas probabilidades de lluvias aisladas en la tarde y noche, acompañado por marcas térmicas de entre 5 y 11 grados.
El domingo del Día del Niño sí tendría buen pronóstico durante toda la jornada, con cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas en 7 grados de mínima y 15 de máxima.
En tanto, Meteored adelanta que para el inicio de la semana "un evento significativo de mal tiempo" se aproxima a gran parte de la zona central de Argentina, con la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano preparándose para fenómenos de magnitud en cuanto a precipitaciones y vientos.
Cuándo llega la ciclogénesis con lluvias y tormentas al AMBA
Meteored anticipa un lunes con cielos muy nublados y ambiente fresco en el AMBA, con temperaturas rondando los 12 °C y vientos moderados a regulares del este.
Las condiciones comenzarán a desmejorar progresivamente después del mediodía, anticipando las primeras lluvias y tormentas aisladas asociadas a un proceso de ciclogénesis que afectará el centro y norte del país, mientras que hacia la noche del lunes, la probabilidad de precipitaciones fuertes aumentará considerablemente.
El martes 19 de agosto se prevé el pico principal de actividad de mal tiempo sobre Buenos Aires. El avance de un sistema de baja presión desde el Litoral hacia el este bonaerense provocará una drástica caída de la presión superficial, probablemente por debajo de los 1000 Hpa, de acuerdo con el sitio especializado.
Será una jornada con condiciones típicas de temporal en la Ciudad y sus alrededores. Se combinará la acción de fuertes vientos con ráfagas de 45 a 60 km/h (inicialmente del cuadrante este y luego cambiando al sur/sudoeste para el miércoles 20) con lluvias intensas y abundantes, y también algunas tormentas.
Los diferentes modelos de pronóstico, tanto en sus corridas base como en sus ensambles, concuerdan en la alta probabilidad de superar los 40 mm de lluvia en el día.
Para el miércoles 20 de agosto, se espera una última tanda residual de lluvias aisladas durante las primeras horas del día, asociadas a la parte trasera del sistema de baja presión.
Posteriormente, el tiempo mejorará repentinamente con un brusco descenso de la nubosidad y condiciones ventosas del sector oeste, lo que permitirá el ingreso de aire muy seco y estable en la región.
