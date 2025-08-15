Alerta por nueva ciclogénesis con lluvias y tormentas fuertes para Buenos Aires: cuándo llega el temporal

Cuándo llega la ciclogénesis con lluvias y tormentas al AMBA

Meteored anticipa un lunes con cielos muy nublados y ambiente fresco en el AMBA, con temperaturas rondando los 12 °C y vientos moderados a regulares del este.

Las condiciones comenzarán a desmejorar progresivamente después del mediodía, anticipando las primeras lluvias y tormentas aisladas asociadas a un proceso de ciclogénesis que afectará el centro y norte del país, mientras que hacia la noche del lunes, la probabilidad de precipitaciones fuertes aumentará considerablemente.

El martes 19 de agosto se prevé el pico principal de actividad de mal tiempo sobre Buenos Aires. El avance de un sistema de baja presión desde el Litoral hacia el este bonaerense provocará una drástica caída de la presión superficial, probablemente por debajo de los 1000 Hpa, de acuerdo con el sitio especializado.

image Alerta por ciclogénesis, con lluvias y tormentas fuertes para el próximo martes en Buenos Aires. Fuente: Meteored.

Será una jornada con condiciones típicas de temporal en la Ciudad y sus alrededores. Se combinará la acción de fuertes vientos con ráfagas de 45 a 60 km/h (inicialmente del cuadrante este y luego cambiando al sur/sudoeste para el miércoles 20) con lluvias intensas y abundantes, y también algunas tormentas.

Los diferentes modelos de pronóstico, tanto en sus corridas base como en sus ensambles, concuerdan en la alta probabilidad de superar los 40 mm de lluvia en el día.

Para el miércoles 20 de agosto, se espera una última tanda residual de lluvias aisladas durante las primeras horas del día, asociadas a la parte trasera del sistema de baja presión.

Posteriormente, el tiempo mejorará repentinamente con un brusco descenso de la nubosidad y condiciones ventosas del sector oeste, lo que permitirá el ingreso de aire muy seco y estable en la región.