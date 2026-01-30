El Banco Central alertó sobre riesgos de aceleración de la inflación

Recuerda, además, que en marzo suelen incidir significativamente los aumentos en el agrupado Educación (Regulados) y en Prendas de vestir (Estacionales), en este último caso asociado al cambio de temporada para la ropa.

No obstante, el Central se mostró optimista al indicar que, una vez superadas esas presiones transitorias e internalizados los cambios metodológicos de la actualización del IPC, se prevé que la inflación profundice su tendencia a la baja.

Y explicó que eso ocurrirá porque se mantendrá el sesgo contractivo de la política monetaria, una mayor estabilidad cambiaria esperada por el equipo económico y la perspectiva de que los acuerdos paritarios reflejen una menor inercia inflacionaria.