Ayuda Escolar 2026: ANSES confirmó el aumento y pagará $85.000 por hijo para la vuelta a clases
El monto subió a $85.000 por hijo. Se paga automático a quienes presentaron el certificado escolar. Aplica a AUH y SUAF para chicos de 45 días a 18 años.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,5% en cada una de sus prestaciones, producto de la inflación registrada en noviembre. Este ajuste se debe a la Ley de Movilidad Jubilatoria y tiene como principal objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Una de las prestaciones que tendrá un incremento es la Ayuda Escolar Anual, que vuelve a ubicarse como un respaldo importante para las familias al comienzo del año lectivo. Con la actualización anunciada por ANSES, este beneficio alcanza los $85.000 por hijo.
Este monto está destinado a acompañar los gastos más frecuentes de la escolaridad, como la compra de útiles, mochilas, uniformes y otros elementos necesarios para la cursada.
Como es el bono extra para estudiantes
La Ayuda Escolar Anual tiene un valor de $85.000 por cada hijo y se deposita de forma automática para niñas, niños y adolescentes desde los 45 días de vida hasta los 18 años que concurran a jardín, nivel inicial, primaria o secundaria, siempre que el certificado de alumno regular haya sido presentado antes del 31 de diciembre.
Este aporte está dirigido a quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo o por Hijo con Discapacidad, así como a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y AUH con Discapacidad. Es un ingreso que llega en un momento clave, justo cuando comienzan los preparativos y gastos previos al inicio del ciclo lectivo.
Los requisitos a cumplir para obtener la Ayuda Escolar Anual
Para hijos sin discapacidad, la asignación se paga desde los 45 días de vida y hasta el mes en que cumplen 18 años, siempre que concurran a instituciones educativas reconocidas oficialmente en los niveles inicial, primario o secundario.
En los casos de hijos con discapacidad, no rige un tope de edad. La ayuda contempla a quienes asisten a escuelas públicas o privadas, establecimientos de educación especial, talleres protegidos o de formación laboral, reciben apoyo de docentes particulares o realizan tratamientos de rehabilitación.
