Ayuda Escolar 2026: ANSES confirmó el aumento y pagará $85.000 por hijo para la vuelta a clases

Los requisitos a cumplir para obtener la Ayuda Escolar Anual

Para hijos sin discapacidad, la asignación se paga desde los 45 días de vida y hasta el mes en que cumplen 18 años, siempre que concurran a instituciones educativas reconocidas oficialmente en los niveles inicial, primario o secundario.

En los casos de hijos con discapacidad, no rige un tope de edad. La ayuda contempla a quienes asisten a escuelas públicas o privadas, establecimientos de educación especial, talleres protegidos o de formación laboral, reciben apoyo de docentes particulares o realizan tratamientos de rehabilitación.