Los alimentos vuelven a empujar la inflación y enero cerraría por encima del 2%
Consultoras estiman un IPC cercano al 2,5%, impulsado por los alimentos. El cambio clave en la medición de la inflación del INDEC.
Los precios de los alimentos volvieron a ser el motor de la inflación en el primer mes del año. Los relevamientos privados coinciden en que los productos de consumo cotidiano mantuvieron una dinámica de aumentos que volvió a presionar el índice mensual por encima del 2%.
Según las mediciones semanales, el ritmo de aumentos se aceleró hacia la cuarta semana de enero. Si bien no se trataron de saltos abruptos, los incrementos fueron persistentes, especialmente en alimentos frescos y bienes de demanda poco flexible, lo que impacta con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos.
Dentro del rubro alimentos, las subas estuvieron lideradas por:
-
Verduras, carnes y aceites: mostraron variaciones por encima del promedio general.
Bebidas y lácteos: en sentido contrario, mostraron bajas puntuales o ajustes más suaves, ayudando a atenuar parcialmente el avance del índice.
Qué dicen las consultoras
Con el mes ya cerrado, las estimaciones privadas comenzaron a converger en un registro inflacionario cercano al 2,5%, aunque con matices según la metodología.
-
Econviews: proyectó una suba del 2,8%.
LCG: la ubicó en torno al 2,5%, impulsada principalmente por el encarecimiento de la carne.
Almaceneros de Córdoba: calcularon una variación de entre 2,4% y 2,5%.
Equilibra: estimó un 2,2%.
IPC Online Bahía Blanca: arrojó un aumento cercano al 1,9%, basado en precios de canales digitales.
Más allá de los alimentos, los informes destacan que ayudaron a moderar el índice algunas reducciones en precios regulados, como los combustibles, junto con la estabilidad del tipo de cambio.
Cambio en la medición del INDEC
Un dato clave para lo que viene es el cambio técnico que se aproxima. A partir de febrero, el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios, ajustada a hábitos de consumo más recientes. Esta actualización dará mayor peso a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, un factor que podría modificar la lectura del índice en los próximos meses.
