Los alimentos vuelven a empujar la inflación y enero cerraría por encima del 2%

Cambio en la medición del INDEC

Un dato clave para lo que viene es el cambio técnico que se aproxima. A partir de febrero, el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios, ajustada a hábitos de consumo más recientes. Esta actualización dará mayor peso a los servicios y reducirá la incidencia relativa de los alimentos, un factor que podría modificar la lectura del índice en los próximos meses.