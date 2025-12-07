La canasta navideña subió 27% y crece la búsqueda de ofertas y promociones

En el capítulo del consumo, el informe revela que el 74% de los compradores prioriza promociones y descuentos, seguido por quienes buscan pagar en cuotas (9%) y quienes aprovechan beneficios por débito o QR (7%). Además, la mayoría realiza sus compras con poca anticipación: el 44% una semana antes, el 27% un mes antes, y el 21% recién en el fin de semana previo a Navidad. En cuanto al financiamiento, el 61% utiliza tarjeta de crédito, mientras que otros recurren al aguinaldo o a rendimientos de cuentas remuneradas.