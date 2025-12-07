La canasta navideña subió 27% y crece la búsqueda de ofertas y promociones
Un informe privado mostró que casi tres de cada cuatro consumidores priorizan descuentos para afrontar las compras de fin de año.
La tradicional canasta navideña llega a las Fiestas con un aumento promedio del 27% respecto de 2024, mientras que la mayoría de los argentinos se vuelca a promociones, descuentos y opciones de financiamiento para aliviar el bolsillo. Así lo señala un relevamiento de la consultora Focus Market, que refleja cómo la inflación y la apertura comercial impactaron de forma distinta en cada categoría.
Según el estudio, la decoración navideña registró una suba interanual del 12%, aunque con fuertes variaciones en cada artículo. Entre los productos que más se encarecieron aparecen los pesebres de nueve piezas (+28%), los juegos de luces cálidas LED (+27%) y las guirnaldas verdes (+18%). En contraste, algunos artículos mostraron bajas importantes, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). En total, el costo de los ocho ítems relevados pasó de $377.504 a $423.955.
En cuanto a los alimentos clásicos de la mesa navideña, el informe detalla aumentos más pronunciados. Las mayores subas se dieron en la torta española (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%). En el otro extremo, el pan dulce con chips (+9%), las garrapiñadas (+7%) y el champagne (+1%) fueron los que menos variación tuvieron. Así, el valor conjunto de los 12 productos alimenticios ascendió de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.
Focus Market destacó que “dos de los tres productos que más aumentaron dentro de la canasta son importados”, mientras que la mayor competencia en decoración atenuó los precios de varias categorías. En cambio, los alimentos de origen externo siguieron mostrando mayor sensibilidad al tipo de cambio y al stock disponible.
En el capítulo del consumo, el informe revela que el 74% de los compradores prioriza promociones y descuentos, seguido por quienes buscan pagar en cuotas (9%) y quienes aprovechan beneficios por débito o QR (7%). Además, la mayoría realiza sus compras con poca anticipación: el 44% una semana antes, el 27% un mes antes, y el 21% recién en el fin de semana previo a Navidad. En cuanto al financiamiento, el 61% utiliza tarjeta de crédito, mientras que otros recurren al aguinaldo o a rendimientos de cuentas remuneradas.
Para el director de la consultora, Damián Di Pace, “el énfasis en promociones y financiamiento muestra un consumidor más atento y un mercado que se volvió altamente competitivo”. A la vez, anticipó que las estrategias comerciales con descuentos agresivos y planes de pago flexibles serán decisivas para impulsar las ventas en un contexto donde celebrar sin descuidar el presupuesto se volvió el principal desafío.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario