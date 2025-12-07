Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Racing

Para la Academia, el partido es una cuestión de vida o muerte continental. Al no haber clasificado a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual, solo la consagración en este Torneo Clausura le otorgará el boleto al torneo más importante de América.

Probables formaciones de Boca y Racing

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Cómo ver en vivo Boca vs. Racing

La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.