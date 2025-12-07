Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Racing por el Torneo Clausura 2025.
El fútbol argentino se detiene este domingo 7 de diciembre. El Estadio La Bombonera será el escenario de una semifinal cargada de historia y dramatismo, donde Boca y Racing se enfrentarán a las 19 horas por un lugar en la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.
El clásico será arbitrado por Darío Herrera y transmitido por ESPN Premium y TNT Sports Premium.
El equipo de Claudio Úbeda llega al duelo como un verdadero tren de carga. Con cinco victorias consecutivas, incluida la del Superclásico, el Xeneize no solo se aseguró el liderazgo de la Zona A, sino que también garantizó su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores por tabla anual.
En los playoffs, Boca ratificó su candidatura: eliminó a Talleres (2-0, con doblete de Merentiel) y superó a Argentinos Juniors (1-0), exhibiendo una solidez defensiva y contundente efectividad.
Por otro lado, la Academia de Gustavo Costas se ha forjado en la adversidad. Racing demostró una épica capacidad de sufrimiento en sus llaves de cuartos y octavos, donde debió superar obstáculos de alto calibre: eliminó a River Plate en un vibrante 3-2 y, posteriormente, doblegó a Tigre en una dramática definición por penales tras un 0-0.
Para la Academia, el partido es una cuestión de vida o muerte continental. Al no haber clasificado a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual, solo la consagración en este Torneo Clausura le otorgará el boleto al torneo más importante de América.
Probables formaciones de Boca y Racing
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Boca vs. Racing
La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario