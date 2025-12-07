El emotivo reencuentro de Maxi López con su hija Elle: la tierna actividad que realizaron juntos
Después de varias semanas fuera, el exjugador regresó a Suiza y vivió un conmovedor reencuentro con su familia.
El regreso de Maxi López a Suiza marcó un momento muy esperado para él y su familia, y apenas llegó decidió mostrar a sus seguidores una escena cargada de ternura protagonizada junto a su hija Elle. A través de sus historias de Instagram compartió un video que captura la calidez del reencuentro: con la nena sentada sobre sus hombros, la acompañó mientras colocaba la estrella en la punta del árbol de Navidad.
“Esperaba a su Daddy para poner la estrella”, escribió, reflejando la emoción acumulada tras varias semanas de distancia teniendo en cuenta que el futbolista participó en el reality de Master Chef durante un largo tiempo.
En paralelo, su esposa Daniela Christiansson atraviesa los días finales de su embarazo, a la espera de la llegada de Lando, el segundo hijo en común. La reciente participación de López en MasterChef Celebrity también lo mantuvo cerca del público, mostrando una faceta más familiar y afectuosa que contrastó con la imagen ligada a su etapa como futbolista.
El exfutbolista Maxi López volvió a Suiza y compartió en sus redes un conmovedor video del reencuentro con su hija tras varios días lejos de casa. La escena tuvo lugar en el aeropuerto, entre valijas y decoración navideña, donde la pequeña Elle reconoció a su papá entre la multitud. Primero se quedó quieta, incrédula, miró a su mamá, Daniela Christiansson, “esperando su aprobación” y luego corrió hacia López con un grito que rompió la espera.
A un costado, Christiansson capturó el momento que terminó llenando de ternura las redes sociales. En plena cuenta regresiva para dar a luz a Lando, el segundo hijo de la pareja, la familia López logró reunirse nuevamente luego del viaje del exfutbolista a la Argentina por su participación en MasterChef.
Su paso por el programa mostró a un López espontáneo, divertido y cercano, aunque la distancia con su familia se hizo sentir entre grabación y grabación. Con esta escena queda en evidencia el inicio de una etapa más íntima y familiar, disfrutando los últimos días como familia de tres antes de la llegada de Lando.
