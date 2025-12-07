El emotivo reencuentro de Maxi López con su hija Elle: la tierna actividad que realizaron juntos

A un costado, Christiansson capturó el momento que terminó llenando de ternura las redes sociales. En plena cuenta regresiva para dar a luz a Lando, el segundo hijo de la pareja, la familia López logró reunirse nuevamente luego del viaje del exfutbolista a la Argentina por su participación en MasterChef.

Su paso por el programa mostró a un López espontáneo, divertido y cercano, aunque la distancia con su familia se hizo sentir entre grabación y grabación. Con esta escena queda en evidencia el inicio de una etapa más íntima y familiar, disfrutando los últimos días como familia de tres antes de la llegada de Lando.