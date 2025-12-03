Por qué el arbolito de Navidad se arma cada 8 de diciembre

En resumen, la tradición se consolidó en Argentina al vincular la simbología navideña del árbol con la solemnidad religiosa del Día de la Inmaculada Concepción, facilitada por el hecho de ser un feriado ideal para la reunión familiar.

Cuánto cuesta armar el arbolito de Navidad: un 12% más que el año pasado

El relevamiento de la consultora Focus Market respecto a la decoración para las Fiestas arrojó un aumento del 12% con respecto al año pasado. En este 2025, armar el arbolito de Navidad y decorar con ocho productos cuesta $423.955.

Dentro de los productos que más aumentaron en la decoración navideña se encuentra en primer lugar el clásico Pesebre (28%), le sigue un juego de luces cálidas LED x 50c/u (27%) y las guirnaldas verdes (8%).

Al momento de hablar de precios se debe tener en cuenta algunas especificaciones. Por ejemplo, un juego de las luces cálidas LED x 50c/u puede costas en promedio $8.859; mientras que una sola guirnalda verde de 6cm x 2mts puede conseguirse a $4.999.

Por el contrario, los productos que menos aumentaron fueron los adornos navideños (-29%), las coronas navideñas (-17%) y con el Árbol (4%).

