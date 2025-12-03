Por qué el arbolito de Navidad se arma cada 8 de diciembre
Al menos en la Argentina, persiste la costumbre de vestir la casa en modo navideño a partir de esta fecha. Pero ¿cuál es el motivo y desde cuándo se obra así?
La costumbre de armar el arbolito de Navidad el 8 de diciembre en Argentina -algo que también sucede en varios países de Latinoamérica y España- se debe a una fuerte combinación de tradición religiosa y practicidad cultural.
La razón principal es que esta fecha coincide con una festividad católica muy importante: el 8 de diciembre la Iglesia Católica conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, un dogma de fe que establece que la Virgen María fue concebida libre de pecado original.
Aunque el árbol de Navidad en sí tiene orígenes paganos y tradiciones nórdicas -donde simbolizaba la vida eterna y el solsticio de invierno-, la tradición cristiana lo adoptó como un símbolo que representa: el Árbol del Paraíso del que comieron Adán y Eva y, también, el amor de Dios y su forma triangular, que se asocia con la Santísima Trinidad.
Al ser el 8 de diciembre una fecha mariana tan significativa, se eligió para marcar el inicio formal de la temporada de Adviento y la preparación espiritual para el nacimiento de Jesús (Navidad).
Otro factor clave en Argentina es que el 8 de diciembre es un feriado nacional inamovible. Al ser un día no laborable, facilita que toda la familia se reúna para dedicarse a la tarea de armar y decorar el árbol, convirtiendo el acto en una tradición colectiva y un momento de encuentro.
En resumen, la tradición se consolidó en Argentina al vincular la simbología navideña del árbol con la solemnidad religiosa del Día de la Inmaculada Concepción, facilitada por el hecho de ser un feriado ideal para la reunión familiar.
Cuánto cuesta armar el arbolito de Navidad: un 12% más que el año pasado
El relevamiento de la consultora Focus Market respecto a la decoración para las Fiestas arrojó un aumento del 12% con respecto al año pasado. En este 2025, armar el arbolito de Navidad y decorar con ocho productos cuesta $423.955.
Dentro de los productos que más aumentaron en la decoración navideña se encuentra en primer lugar el clásico Pesebre (28%), le sigue un juego de luces cálidas LED x 50c/u (27%) y las guirnaldas verdes (8%).
Al momento de hablar de precios se debe tener en cuenta algunas especificaciones. Por ejemplo, un juego de las luces cálidas LED x 50c/u puede costas en promedio $8.859; mientras que una sola guirnalda verde de 6cm x 2mts puede conseguirse a $4.999.
Por el contrario, los productos que menos aumentaron fueron los adornos navideños (-29%), las coronas navideñas (-17%) y con el Árbol (4%).
