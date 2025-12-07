Vuelve el calor extremo al AMBA: hasta cuándo el termómetro estará por debajo de los 30 grados

Pero el SMN ya anticipó el regreso del calor intenso y será el próximo sábado 13 de diciembre, cuando el termómetro marque 32 grados de máxima. En tanto, la mínima de esa jornada será de 20 grados, por lo que nuevamente Buenos Aires arderá ante un cielo ligeramente nublado y un viento que, inicialmente, provendrá del Noroeste, para luego hacerlo del Sudoeste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.