Vuelve el calor extremo al AMBA: hasta cuándo el termómetro estará por debajo de los 30 grados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda disfrutar esta semana, porque el calor intenso no tardará en volver a Buenos Aires. Los detalles.
Este domingo ha significado un verdadero alivio para los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): con un marcado descenso en las temperaturas máximas, la segunda jornada de este fin de semana largo ha traído algo de respiro para porteños y bonaerenses que venían de días sofocantes, con térmicas por encima de los 32 grados.
No obstante, dicen que lo bueno dura poco y en algo aplica al clima también: el calor volverá y antes de lo que muchos creen.
Cuándo vuelve el calor extremo al AMBA
Este lunes feriado tendremos temperaturas que irán desde los 18 grados y hasta los 26 grados, y térmicas similares marcarán la jornada del martes, cuando el termómetro oscile entre los 21 y 25 grados. Para el miércoles, jueves y viernes las máximas volverían a rondar los 28 grados, pero todavía sin superar los 30.
De este modo, se espera que esta semana sea algo más benevolente con porteños y bonaerenses que por estos días no han conseguido vivir sin sudar.
Pero el SMN ya anticipó el regreso del calor intenso y será el próximo sábado 13 de diciembre, cuando el termómetro marque 32 grados de máxima. En tanto, la mínima de esa jornada será de 20 grados, por lo que nuevamente Buenos Aires arderá ante un cielo ligeramente nublado y un viento que, inicialmente, provendrá del Noroeste, para luego hacerlo del Sudoeste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
