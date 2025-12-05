El supermercado que activó descuentos de cara a Navidad
Esta cadena de supermercados presenta promociones exclusivas y hasta 50% de descuento en segundas unidades. Los detalles en la nota.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y en el ambiente ya se percibe un aire festivo y alegre. En este contexto, diferentes cadenas de supermercados anunciaron promociones exclusivas y ofertas para prepararse de la mejor manera al 25 de diciembre.
Carrefour, por ejemplo, cuenta con diferentes con promociones especiales para esta temporada, facilitando que todos puedan decorar su hogar sin gastar de más. La tienda ofrece descuentos de hasta 50% en segundas unidades de adornos, luces y árboles de Navidad.
Los descuentos de Carrefour para Navidad
Carrefour dio a conocer diversos descuentos para que la Navidad no cause un golpe al bolsillo: los arbolitos tienen un 15% de rebaja y pueden ser de pino, cepillo deco o papel iridiscente.
Además, en la decoración navideña hay 50% de descuento en la segunda unidad, incluyendo bolas, pesebres, figuras de Papá Noel, guirnaldas, cascanueces y otros adornos para darle vida al hogar.
Todos los descuentos para el verano 2026
Cuenta DNI
- Descuentos en comercios de barrio, supermercados, ferias y más.
- Beneficios para la temporada en zonas turísticas.
- Eventos gratuitos para la Comunidad Cuenta DNI.
Programa Mesumo Navidad
- Los usuarios tendrán la posibilidad de canjear vouchers con descuentos del 20%, 30% y 40%. Con topes de $10.000, $20.000 y $30.000.
- Válidos en todos los comercios que acepten pagos con Cuenta DNI.
- El canje se realiza entre los días 1 y 10 de cada mes, hasta agotar existencias.
- Del 15 al 30 del mes se puede usar el voucher en las compras.
- Es posible aplicar el voucher en varias compras y combinarlo con otros beneficios activos de Cuenta DNI.
Tarjetas
- Hoteles y alojamientos: Hasta 6 cuotas sin interés, disponibles en ventas presenciales, online y telefónicas.
- Automotor y gomerías: Posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.
- Balnearios: Hasta 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.
- Entretenimiento: 25% de descuento, con reintegro máximo de $10.000 por operación, y hasta 4 cuotas sin interés en conciertos y obras de teatro.
- Especial Navidad y Reyes: 20% de descuento sin límite de reintegro, con hasta 4 cuotas sin interés en ropa, juguetes, farmacias, librerías y más. Válido del 20 al 23 de diciembre (Navidad) y el 5 de enero de 2026 (Reyes).
