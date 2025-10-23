La CEPAL redujo la proyección de crecimiento de Argentina para 2025: cayó del podio regional

Bessent Milei

La previsión de la CEPAL para 2026

La CEPAL también publicó sus proyecciones para 2026, en las que mantiene sin modificaciones el crecimiento regional en 2,3%. Si estas cifras se confirman, serían cuatro años consecutivos con tasas promedio cercanas al 2,3%, lo que reflejaría una etapa prolongada de bajo dinamismo económico en América Latina. Para ese año, se anticipan subas del 2,4% en Sudamérica, 3,2% en América Central, 1,3% en México y un 8,2% en el Caribe (1,7% si se excluye el caso excepcional de Guyana).