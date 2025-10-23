ANSES: los montos destinados para la AUH, jubilaciones y SUAF

Sin embargo, como es habitual, los beneficiarios cobran el 80% mensual y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Esto significa que durante octubre, cada titular cobrará $93.801,60 por hijo, y podrá acceder al monto retenido una vez cumplidos los requisitos de control sanitario y escolaridad.

En tanto, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanzará los $381.791, mientras que las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores formales del primer rango de ingresos llegarán a $58.631 por hijo.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad ascenderá a $190.902.