La economía creció 4,4% en 2025, pero marcó la segunda desaceleración trimestral consecutiva

Además, la medición de "tendencia-ciclo" arrojó una variación nula (0%), lo que sugiere que la economía podría haber entrado en una fase de estancamiento hacia el inicio de 2026.

El fenómeno del "Crecimiento sin empleo"

Por primera vez en la historia reciente, el PBI subió pero el desempleo también aumentó. Esta paradoja se explica por la heterogeneidad sectorial: los rubros que más crecen (finanzas, petróleo y minería) son poco intensivos en mano de obra o están atravesando procesos de automatización que destruyen puestos de trabajo.

Mientras tanto, la industria y la construcción —motores tradicionales del empleo— no logran recuperarse. Según un informe del Banco Provincia, la caída del poder adquisitivo está obligando a más personas a volcarse al mercado laboral en un momento donde los sectores "ganadores" no están demandando nuevos trabajadores, configurando un escenario socialmente complejo para el presente año.