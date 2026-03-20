La economía creció 4,4% en 2025, pero marcó la segunda desaceleración trimestral consecutiva
Si bien el Producto Bruto Interno (PBI) creció, de acuerdo con el informe del INDEC, pero no se tradujo en crecimiento de empleo.
El INDEC confirmó este viernes que la economía argentina registró una expansión del 4,4% durante 2025, una cifra que, aunque marca un récord histórico en el nivel del Producto Bruto Interno (PBI), llega acompañada de señales de alerta por una marcada desaceleración en el cierre del año y un fenómeno inédito: el crecimiento económico no logró frenar el aumento del desempleo.
Con este avance, el PBI no solo revirtió las contracciones de los últimos dos años, sino que alcanzó su máximo nivel real desde que se inició la serie estadística en 2004. Medido en moneda extranjera, el valor de la producción nacional se ubicó aproximadamente en los u$s680.663 millones.
Los motores del crecimiento de la Economía en 2025
El impulso del año pasado estuvo apuntalado por tres pilares, con el consumo interno a la cabeza:
- Consumo Privado: Fue el gran protagonista con un salto del 7,9%, representando casi las tres cuartas partes (74,4%) del producto total.
- Inversión: Creció un 16,4%, aunque los analistas advierten que todavía se encuentra por debajo de los niveles alcanzados en años como 2011, 2017 o 2023.
- Exportaciones: Registraron un sólido incremento del 7,6%.
- Gasto Público: Se mantuvo prácticamente estancado, con una leve variación del 0,2%.
Desde la oferta, el sector de intermediación financiera fue el más dinámico con una suba estrepitosa del 24,7%, seguido por el agro (+6,2%) y el comercio (+3,6%).
A pesar del balance anual positivo, los datos del último trimestre encienden alarmas. La economía mostró su segunda desaceleración consecutiva, con un crecimiento interanual de apenas el 2,1% entre octubre y diciembre. Sectores clave como la industria (-5%) y el comercio (-2,2%) cerraron el año en terreno negativo.
Además, la medición de "tendencia-ciclo" arrojó una variación nula (0%), lo que sugiere que la economía podría haber entrado en una fase de estancamiento hacia el inicio de 2026.
El fenómeno del "Crecimiento sin empleo"
Por primera vez en la historia reciente, el PBI subió pero el desempleo también aumentó. Esta paradoja se explica por la heterogeneidad sectorial: los rubros que más crecen (finanzas, petróleo y minería) son poco intensivos en mano de obra o están atravesando procesos de automatización que destruyen puestos de trabajo.
Mientras tanto, la industria y la construcción —motores tradicionales del empleo— no logran recuperarse. Según un informe del Banco Provincia, la caída del poder adquisitivo está obligando a más personas a volcarse al mercado laboral en un momento donde los sectores "ganadores" no están demandando nuevos trabajadores, configurando un escenario socialmente complejo para el presente año.
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