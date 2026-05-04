Sturzenegger traza su plan económico: apunta a romper una barrera histórica del país
El ministro de Desregulación planteó que el desafío central es eliminar las limitaciones estructurales que frenan el crecimiento y aspira a un modelo con mayor productividad y apertura internacional.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a marcar el rumbo del Gobierno en materia económica con una serie de definiciones que giran en torno a un objetivo ambicioso: dejar atrás las restricciones estructurales que, según su visión, han condicionado el desarrollo de la Argentina durante décadas.
A través de sus redes sociales, el funcionario hizo foco en el concepto de “restricción externa”, al que definió como uno de los principales obstáculos históricos para el crecimiento sostenido. En su análisis, explicó que la economía argentina ha estado limitada por su incapacidad de generar suficientes divisas a través de exportaciones, lo que deriva en crisis recurrentes cada vez que el país intenta expandirse.
“Argentina enfrentaba una pared en su capacidad exportadora que condicionaba todo: le impedía crecer y la llevaba a crisis recurrentes”, señaló, al describir un patrón que se repite en distintos ciclos económicos.
A partir de ese diagnóstico, el funcionario delineó una hoja de ruta centrada en reformas estructurales que apunten a modificar ese escenario. Entre los ejes principales, destacó la necesidad de avanzar en una agenda de desregulación interna y de mayor inserción internacional, con acuerdos comerciales estratégicos que permitan ampliar mercados y mejorar la competitividad.
El plan de Sturzenegger para alcanzar "una Argentina poderosa y próspera"
En ese sentido, planteó la intención de revisar normativas clave que, según su mirada, actúan como freno para el desarrollo. Entre ellas mencionó leyes vinculadas al transporte, los recursos naturales y la propiedad de la tierra, como parte de un proceso orientado a flexibilizar el funcionamiento de distintos sectores de la economía.
Sturzenegger también fue enfático al referirse al horizonte que busca el Gobierno en términos de calidad de vida: “No queremos salarios de Haití, sino que queremos la productividad y los salarios de Japón y Polonia. Y como la restricción externa es de factura propia, apuntamos los cañones a destruirla. Es un trabajo difícil, tedioso, pero imprescindible”, sostuvo, en una definición que sintetiza el espíritu de las reformas impulsadas.
El planteo del ministro se inscribe en un contexto más amplio de transformaciones que incluyen iniciativas como la desregulación de mercados específicos y proyectos innovadores, entre ellos la posibilidad de habilitar empresas gestionadas íntegramente por inteligencia artificial. Estas propuestas generan tanto expectativas como resistencias en distintos sectores.
Mientras el debate continúa, el Gobierno avanza con la intención de sentar las bases de un nuevo esquema económico. Según Sturzenegger, el desafío no es menor, pero resulta indispensable para alcanzar “una Argentina poderosa y próspera”, una meta que, en su visión, solo será posible si se logra superar definitivamente la histórica escasez de divisas.
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