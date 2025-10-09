La expectativa financiera desde Washington impulsa los mercados argentinos

image

Las acciones argentinas se disparan: bonos y el riesgo país

Entre los activos más beneficiados, los ADRs de bancos argentinos en Wall Street lideraron las subas: Banco Macro (+12,35%), Grupo Supervielle (+11,95%), BBVA Argentina (+10,22%) y Grupo Financiero Galicia (+8,88%). En la Bolsa local, los bancos también destacaron: Grupo Supervielle (+11,5%), Banco Macro (+10,6%) y BBVA (+10,3%).

Los bonos en dólares, como el Global 46 (+8%), AL30 (+5,2%) y AL35 (+5,7%), acompañaron la tendencia, con un riesgo país que podría perforar los 1.000 puntos básicos. La expectativa generalizada es que los anuncios oficiales, si se concretan, podrían materializarse la próxima semana, antes de los feriados en Argentina y Estados Unidos, consolidando la recuperación momentánea de la confianza en los mercados.