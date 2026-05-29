ANSES: cuáles son las fechas definidas para quienes cobren los beneficios y asignaciones en junio 2026

La Tarjeta Alimentar sigue destinada a titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas. La ANSES acredita el beneficio automáticamente junto al haber mensual, sin inscripción previa. Ahora, los montos de la Tarjeta Alimentar son estos:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $112.936

Familias con tres hijos o más: $149.062

Fechas oficiales: días de cobro de la AUH de ANSES en junio de 2026

El esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas de cobro: