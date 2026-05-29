Hasta el economista que más escucha Javier Milei criticó la euforia libertaria: "ni velorio, ni fiesta eterna"
Juan Carlos de Pablo reconoció que el modelo de Javier Milei y Luis Caputo generó una economía a dos velocidades con pocos ganadores y grandes perdedores.
Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas que más escucha el presidente Javier Milei, salió al cruce del relato libertario y sostuvo que la situación del país no es "ni el velorio generalizado ni la fiesta eterna". La sentencia resume su lectura sobre los últimos datos disponibles: una inflación del 2,6% en abril y un crecimiento del 3,5% que generan, según el economista, "una alegría relativa" para el Gobierno.
De Pablo también dejó en offside al ministro de Economía Luis Caputo quien el jueves en su presentación en el Latam Economic Forum pronosticó que 2027 será "un año electoral atípico" porque "la economía se va a llevar puesta la política" y que el presidente Javier Milei ganará "cómodamente".
"No sé si la gente que mañana tiene que levantarse a tomar decisiones escuchó eso y no sé qué importancia le da. Esto es día a día; las elecciones son el año que viene", sentenció De Pablo en diálogo con LN+ y recordó que marzo registró lo que calificó como un "fortísimo crecimiento", en contraste con la "fortísima caída" de febrero.
"La tendencia, que es un indicador que corrige los datos originales, creo que está marcando cierto crecimiento dentro de una notable heterogeneidad regional y sectorial", reconoció el economista dejando en claro que la economía avanza a dos velocidades muy marcadas en la que unos pocos sectores, los que generan pocos puestos de trabajos, son los claros ganadores del modelo mientars que otros, grandes generadores de empleos son los grandes perdedoresa.
El eje central del análisis de De Pablo fue la advertencia contra las generalizaciones. En ese sentido De Pablo subrayó las profundas diferencias entre la economía formal e informal, entre el comercio tradicional y el digital, y entre las distintas realidades regionales del país.
Para ilustrarlo, recurrió a un ejemplo cotidiano: necesitaba un insumo de oficina, lo pidió por una aplicación y al día siguiente lo tenía en su casa. "En mi barrio venden también, pero si vas a hablar con el tipo que vende toner, dice que cada vez vende menos y yo estaba demandando", graficó, para describir lo que caracterizó como una "transformación irreversible" en los patrones de consumo.
En el plano regional, fue categórico: "Si vas al interior es otra música. Vaca Muerta, San Juan, Catamarca también son la Argentina. No seamos porteñomaníacos. Vamos a la heterogeneidad, están ocurriendo millones de cosas en la Argentina".
Y agregó que los índices de salarios del Indec reflejan que la economía informal crece más que la formal, mientras que dentro de la economía formal también coexisten dinámicas divergentes entre el sector privado y el público.
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