Hasta el economista que más escucha Javier Milei criticó la euforia libertaria: "ni velorio, ni fiesta eterna"

"La tendencia, que es un indicador que corrige los datos originales, creo que está marcando cierto crecimiento dentro de una notable heterogeneidad regional y sectorial", reconoció el economista dejando en claro que la economía avanza a dos velocidades muy marcadas en la que unos pocos sectores, los que generan pocos puestos de trabajos, son los claros ganadores del modelo mientars que otros, grandes generadores de empleos son los grandes perdedoresa.

El eje central del análisis de De Pablo fue la advertencia contra las generalizaciones. En ese sentido De Pablo subrayó las profundas diferencias entre la economía formal e informal, entre el comercio tradicional y el digital, y entre las distintas realidades regionales del país.

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Para ilustrarlo, recurrió a un ejemplo cotidiano: necesitaba un insumo de oficina, lo pidió por una aplicación y al día siguiente lo tenía en su casa. "En mi barrio venden también, pero si vas a hablar con el tipo que vende toner, dice que cada vez vende menos y yo estaba demandando", graficó, para describir lo que caracterizó como una "transformación irreversible" en los patrones de consumo.

En el plano regional, fue categórico: "Si vas al interior es otra música. Vaca Muerta, San Juan, Catamarca también son la Argentina. No seamos porteñomaníacos. Vamos a la heterogeneidad, están ocurriendo millones de cosas en la Argentina".

Y agregó que los índices de salarios del Indec reflejan que la economía informal crece más que la formal, mientras que dentro de la economía formal también coexisten dinámicas divergentes entre el sector privado y el público.