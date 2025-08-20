Bono especial de ANSES: los detalles del extra de $70.000 para jubilados y pensionados

Con este adicional, el ingreso mínimo garantizado alcanzará los $388.176, cifra que busca amortiguar los efectos de la inflación sobre los bolsillos de los jubilados.

Calendario de pagos confirmado para septiembre

Los jubilados y pensionados que cobran la mínima ya tienen definido el nuevo esquema de pagos según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI):

Lunes 8 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1

Martes 9 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9

Este orden busca mantener la organización habitual en el sistema de pagos y evitar aglomeraciones en bancos y cajeros, ya que gran parte de los jubilados todavía opta por retirar el efectivo en ventanilla.

El bono de $70.000: a quiénes les corresponde

El bono refuerzo de $70.000 será percibido en su totalidad por quienes cobren un haber igual o menor a la mínima. En este grupo se concentra la mayoría de jubilados y pensionados, que suelen ser los más afectados por la pérdida del poder adquisitivo.

En tanto, quienes perciban entre $314.305 y $384.304 recibirán un bono proporcional, con el objetivo de que el total no supere los $388.176.

Por otro lado, los beneficiarios con haberes superiores a esa cifra no recibirán ningún refuerzo adicional, ya que el bono está destinado únicamente a reforzar los ingresos más bajos.

En septiembre, se aplicará la misma lógica: los que cobren hasta la mínima recibirán el bono completo, y los que superen ese monto accederán a un pago proporcional.