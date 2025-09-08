ANSES: los créditos habilitados de hasta $3.000.000 para jubilados y beneficiarios de AUH

Los créditos disponibles para solicitar

Banco Provincia: créditos de hasta $2.500.000

El Banco Provincia otorga préstamos personales de hasta $2.500.000 para beneficiarios de ANSES. El trámite se realiza de manera online y el dinero se acredita en la cuenta sueldo o cuenta AUH del titular.

Pasos para solicitar el crédito en Banco Provincia:

Ingresar al home banking con usuario y clave.

Seleccionar la opción “Préstamos” .

Acceder al simulador de crédito para calcular monto, plazo y cuota.

Confirmar la solicitud de manera digital.

Esperar la acreditación, que puede demorar hasta 48 horas hábiles.

Banco Nación: créditos de hasta $3.000.000

El Banco Nación es la entidad que ofrece el monto más alto en septiembre: hasta $3.000.000. Los pasos de solicitud son similares a los del Banco Provincia.

Cómo pedirlo paso a paso:

Entrar a la página web oficial del Banco Nación o al home banking .

Ir a la sección Préstamos Personales .

Simular el crédito online ingresando el monto deseado y el plazo de devolución.

Confirmar la operación.

Recibir la acreditación en la cuenta, generalmente dentro de 24 a 48 horas.

Ambas entidades ofrecen plazos de pago flexibles que van de 12 a 72 meses. Las cuotas son fijas y se descuentan de forma automática de la cuenta bancaria del beneficiario.

De este modo, un jubilado, pensionado o titular de AUH puede calcular previamente cuál será el compromiso mensual que asumirá, evitando sorpresas en el cronograma de pagos.

Los requisitos para solicitar los créditos

Para poder solicitar estos préstamos, los beneficiarios deben cumplir con una serie de condiciones: