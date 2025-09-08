ANSES: los créditos habilitados de hasta $3.000.000 para jubilados y beneficiarios de AUH
Se gestiona desde la computadora o el celular, permite organizar gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el cronograma de pagos para septiembre. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.
Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.
Quiénes pueden acceder al beneficio
La medida apunta a reforzar los ingresos de millones de familias y jubilados que dependen de ANSES. Los préstamos están habilitados para:
Titulares de la AUH.
Beneficiarios de SUAF (trabajadores en relación de dependencia con Asignación Familiar).
Jubilados y pensionados.
En todos los casos, es necesario que el beneficiario cobre sus haberes a través de Banco Nación o Banco Provincia, ya que estas son las dos entidades que ofrecen los créditos en septiembre.
Los créditos disponibles para solicitar
Banco Provincia: créditos de hasta $2.500.000
El Banco Provincia otorga préstamos personales de hasta $2.500.000 para beneficiarios de ANSES. El trámite se realiza de manera online y el dinero se acredita en la cuenta sueldo o cuenta AUH del titular.
Pasos para solicitar el crédito en Banco Provincia:
Ingresar al home banking con usuario y clave.
Seleccionar la opción “Préstamos”.
Acceder al simulador de crédito para calcular monto, plazo y cuota.
Confirmar la solicitud de manera digital.
Esperar la acreditación, que puede demorar hasta 48 horas hábiles.
Banco Nación: créditos de hasta $3.000.000
El Banco Nación es la entidad que ofrece el monto más alto en septiembre: hasta $3.000.000. Los pasos de solicitud son similares a los del Banco Provincia.
Cómo pedirlo paso a paso:
Entrar a la página web oficial del Banco Nación o al home banking.
Ir a la sección Préstamos Personales.
Simular el crédito online ingresando el monto deseado y el plazo de devolución.
Confirmar la operación.
Recibir la acreditación en la cuenta, generalmente dentro de 24 a 48 horas.
Ambas entidades ofrecen plazos de pago flexibles que van de 12 a 72 meses. Las cuotas son fijas y se descuentan de forma automática de la cuenta bancaria del beneficiario.
De este modo, un jubilado, pensionado o titular de AUH puede calcular previamente cuál será el compromiso mensual que asumirá, evitando sorpresas en el cronograma de pagos.
Los requisitos para solicitar los créditos
Para poder solicitar estos préstamos, los beneficiarios deben cumplir con una serie de condiciones:
Ser titular de AUH, SUAF, jubilación o pensión.
Cobrar haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.
Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
Contar con un buen historial crediticio.
No superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que en julio 2025 es de $317.800.
