La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante septiembre 2025 fue del 2,2%
Vivienda, transporte, salud y recreación fueron los mayores aumentos.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,2% en septiembre según el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba). Vivienda, transporte, alimentos, salud y recreación fueron los mayores aumentos.
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,4%, con una incidencia de 0,48 puntos porcentuales en la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las alzas en los precios de los servicios para la reparación de vivienda.
Transporte promedió un incremento de 3,5% e incidió 0,37 puntos porcentuales debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, junto con subas en los valores de los pasajes aéreos y de los automóviles.
Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,0%, contribuyendo con 0,36 puntos porcentuales al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), Pan y cereales (2,2%), Frutas (6,5%) y Carnes y derivados (1,1%).
Salud se elevó 2,0% e incidió 0,18% por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.
Recreación y cultura registró una suba de 3,1%, con una incidencia de 0,16puntos porcentuales , principalmente por las alzas en los precios de los servicios recreativos y deportivos y, en menor medida, de los paquetes turísticos.
Durante el mes de septiembre, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por encima de los Servicios que aumentaron 2,1%.
La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras, panificados, frutas y carnes), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles. En menor medida, se destacaron las subas en los valores de las prendas de vestir.
En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida, junto con alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las subas en las cuotas de la medicina prepaga y de la educación formal y en los precios de los pasajes aéreos. Las variaciones negativas en las tarifas de los alojamientos en hoteles, aminoraron el incremento de esta agrupación.
