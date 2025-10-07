La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante septiembre 2025 fue del 2,2%

Salud se elevó 2,0% e incidió 0,18% por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Recreación y cultura registró una suba de 3,1%, con una incidencia de 0,16puntos porcentuales , principalmente por las alzas en los precios de los servicios recreativos y deportivos y, en menor medida, de los paquetes turísticos.

Durante el mes de septiembre, los Bienes registraron una suba de 2,3%, por encima de los Servicios que aumentaron 2,1%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras, panificados, frutas y carnes), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles. En menor medida, se destacaron las subas en los valores de las prendas de vestir.

En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida, junto con alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las subas en las cuotas de la medicina prepaga y de la educación formal y en los precios de los pasajes aéreos. Las variaciones negativas en las tarifas de los alojamientos en hoteles, aminoraron el incremento de esta agrupación.