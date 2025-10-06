Explotaron los memes y las reacciones al show musical de Javier Milei en el Movistar Arena
El presidente cantó algunas canciones en la presentación de nuevo libro y desató una ola de memes en las redes sociales.
Este lunes, Javier Milei brindó un insólito show en el Movistar Arena antes de presentar su último libro, La Construcción del Milagro. El mandatario estuvo acompañado por lo que denominó “La banda presidencial" e interpretó algunas canciones.
El setlist de la noche estuvo compuesto por "Demoliendo Hoteles (Charly García)", "El Rock del Gato (Los Ratones Paranoicos)", Blues del equipaje (La Missisipi), No me arrepiento de este amor (Ataque 77) ft. Lilia Lemoine, Dame Fuego (Sandro), Hava Nagila (canción popular judía), Libre (Nino Bravo), Tu vicio (Charly García) - Letra cambiada a “Soy capitalista”.
Como era de esperarse, las redes sociales estallaron y los usuarios no tardaron en hacer diferentes memes al respecto, aunque también se generó un gran debate sobre lo que estaba sucediendo en el recinto de Villa Crespo.
Memes y reacciones al show de Javier Milei en el Movistar Arena
Con cambio de letra, Javier Milei cantó "Demoliendo hoteles" en el Movistar Arena
A tres semanas de las elecciones legislativas, y tras la reciente renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo, el presidente Javier Milei es orador y "showman" de la presentación de su libro, que inició cantando "Demoliendo hoteles".
El mandatario presenta su libro "La construcción del milagro", en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo, con una previa con una performance musical junto a "La Banda Presidencial", integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.
El show presidencial se da en medio del escándalo que sacude a La Libertad Avanza por la reciente renuncia de José Luis Espert, tras denuncias por sus vínculos con un presunto narcotraficante.
Y la performance lo tuvo a Milei cantando "Demoliendo hoteles", pero con una licencia libertaria: le cambió la letra, y cuando Charly García dice "mientras los chicos alla en la esquina pegan carteles", el Presidente le agregó "de La Libertad Avanza".
El repertorio del Presidente continuó con "Rock del gato", de los Ratones Paranoicos; "Blues del equipaje", de La Mississippi; y "Dame fuego" de Sandro y "No me arrepiento" de Gilda, pero en las versiones de Ataque 77.
En cuanto al cover de Gilda, en esa parte del minishow, fueron Milei junto a Lilia Lemoine quienes compartieron el micrófono para entonar "No me arrepiento de este amor" pero adaptada a un ritmo rockero. "Es momento que laburen las chicas", anticipó el Presidente.
En tanto, tras un discurso pro Israel, el mandatario cantó "Hava Nagila". El libertario destacó a Israel como el "bastión de Occidente"; pidió por la libertad de "todos los secuestrados" y apuntó contra "la izquierda" porque está junto a "los terroristas"; para luego, entonar la popular canción en hebreo, que dijo que era "una que conocen todos".
Cerró Milei su show musical en el Movistar Arena con una versión rockera de "Libre" de Nino Bravo, un "clásico" de su repertorio.
