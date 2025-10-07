El peor final: hallan sin vida a la joven de 22 años que estaba desaparecida en Entre Ríos

Sobre este vínculo hay muchas sospechas, pero los investigadores prefieren no brindar detalles. Se presume que hubo una comunicación de Daiana con alguno de los integrantes del grupo familiar, pero aún resta conocer el resultado de los peritajes para confirmar esta hipótesis.

De acuerdo a la Policía, la ciudad cuenta con una importante cantidad de dispositivos de filmación en la vía pública y, además, los vecinos y comerciantes colaboraron de manera ejemplar al entregar las grabaciones de sus domicilios particulares.

Con esta información, se pudo establecer el recorrido del auto de Daiana desde el momento en que salió de su casa.

El allanamiento del domingo 5 de octubre, que finalizó con la detención de un hombre de 55 años por “Resistencia a la autoridad”, permitió secuestrar tres celulares y una camioneta Toyota Hilux.

El comisario aclaró que el rastrillaje se llevaba a cabo en un camino vecinal conocido como "Los Zorrinos", paralelo a la Ruta Nacional 12, en inmediaciones del lugar donde el domingo a la madrugada se halló el auto Corsa Classic de Mendieta sin indicios de forcejeos.

En el marco de la investigación, por el momento no se descarta ninguna hipótesis. La causa se encuentra caratulada como "averiguación de paradero". En el caso trabajan los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala.