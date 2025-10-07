El peor final: hallan sin vida a la joven de 22 años que estaba desaparecida en Entre Ríos
El cuerpo de Daiana Magalí Mendieta fue encontrado este martes en un aljibe a diez metros de profundidad.
Daiana Magalí Mendieta de 22 años fue hallada sin vida esta mañana en medio de los intensos rastrillajes que se realizaban en Gobernador Mansilla, departamento Tala.
Su cuerpo apareció oculto dentro de un aljibe en las inmediaciones de la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla.
La víctima había sido vista por última vez en la noche del viernes 3 de octubre. No trascendieron los detalles de qué había ocurrido horas antes de advertirse su paradero.
La familia había realizado la denuncia policial el sábado cuando notó la ausencia de la joven. El domingo, en tanto, se encontró su auto abandonado y con las llaves puestas, lo que incrementó la preocupación y aceleró las investigaciones. Este martes se realizaron rastrillajes por la zona rural donde se encontró el vehículo.
Hay una persona detenida por el caso, cuyo domicilio fue allanado el domingo por la madrugada. Se trata de un vecino de 55 años, que ofreció resistencia al procedimiento y amenazó con un arma a la Policía.
Sobre este vínculo hay muchas sospechas, pero los investigadores prefieren no brindar detalles. Se presume que hubo una comunicación de Daiana con alguno de los integrantes del grupo familiar, pero aún resta conocer el resultado de los peritajes para confirmar esta hipótesis.
De acuerdo a la Policía, la ciudad cuenta con una importante cantidad de dispositivos de filmación en la vía pública y, además, los vecinos y comerciantes colaboraron de manera ejemplar al entregar las grabaciones de sus domicilios particulares.
Con esta información, se pudo establecer el recorrido del auto de Daiana desde el momento en que salió de su casa.
El allanamiento del domingo 5 de octubre, que finalizó con la detención de un hombre de 55 años por “Resistencia a la autoridad”, permitió secuestrar tres celulares y una camioneta Toyota Hilux.
El comisario aclaró que el rastrillaje se llevaba a cabo en un camino vecinal conocido como "Los Zorrinos", paralelo a la Ruta Nacional 12, en inmediaciones del lugar donde el domingo a la madrugada se halló el auto Corsa Classic de Mendieta sin indicios de forcejeos.
En el marco de la investigación, por el momento no se descarta ninguna hipótesis. La causa se encuentra caratulada como "averiguación de paradero". En el caso trabajan los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario