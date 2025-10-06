Atónitos: hasta a Luis Majul y Esteban Trebucq les pareció mucho el show musical de Javier Milei
Los periodistas oficialistas se mostraron sorprendidos, y no de buena forma, por la performance del Presidente en pleno escándalo de José Luis Espert.
A tres semanas de las elecciones legislativas, y tras la reciente renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo, el presidente Javier Milei fue orador y "showman" de la presentación de su libro, con un insólito show musical que hasta dejó atónitos y desorientados a los periodistas oficialistas Esteban Trebucq y Luis Majul, que no pudieron defenderlo.
Es que este lunes el mandatario presentó su libro "La construcción del milagro", en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo, con un discurso y una performance musical junto a "La Banda Presidencial", integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.
Desde "Demoliendo hoteles" de Charly García hasta "Libre" de Nino Bravo, el libertario estuvo un buen rato "rockeando" como si nada importante pasara en el país, algo que le pareció mucho hasta al mismísimo Luis Majul.
"Todo esto, si la economía anduviera bien, y el el Gobierno no tuviera los problemas que tuvo con el caso $LIBRA, Spagnuolo y Espert, se podría decodificar de otra manera. En este contexto...", dijo Majul, para dar a entender que el papelón, encima, fue inoportuno. "Evidentemente quieren recrear una mística, que es en otro contexto. Simplemente una opinión...", analizó.
Otro tramo de la presentación de Milei lo volvió viral a Trebucq, uno de los periodistas más destacados por el Presidente. Fue cuando tras un discurso pro Israel, el libertario cantó "Hava Nagila".
El mandatario destacó a Israel como el "bastión de Occidente"; pidió por la libertad de "todos los secuestrados" y apuntó contra "la izquierda" porque está junto a "los terroristas". Luego, cantó la popular canción en hebreo, lo que desató una cara de sorpresa y perplejidad por parte del periodistas, que no pudo disimular.
Entre las cientos de reacciones negativas que tuvo este show presidencial de Milei, las participaciones de dos de sus periodistas predilectos no pasaron desapercibidas en las redes sociales.
