Atónitos: hasta a Luis Majul y Esteban Trebucq les pareció mucho el show musical de Javier Milei

Otro tramo de la presentación de Milei lo volvió viral a Trebucq, uno de los periodistas más destacados por el Presidente. Fue cuando tras un discurso pro Israel, el libertario cantó "Hava Nagila".

El mandatario destacó a Israel como el "bastión de Occidente"; pidió por la libertad de "todos los secuestrados" y apuntó contra "la izquierda" porque está junto a "los terroristas". Luego, cantó la popular canción en hebreo, lo que desató una cara de sorpresa y perplejidad por parte del periodistas, que no pudo disimular.

javier milei trebucq

Entre las cientos de reacciones negativas que tuvo este show presidencial de Milei, las participaciones de dos de sus periodistas predilectos no pasaron desapercibidas en las redes sociales.