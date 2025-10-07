A cuánto llegará el dólar a fin de año

Finalmente, para diciembre de 2025, los analistas prevén que el dólar cierre en torno a los $1.536. Si se cumple esta proyección, la divisa acumularía un aumento del 50,5% interanual - (+9,3 puntos porcentuales respecto del REM previo - una suba bastante superior que la esperada para la inflación del mismo período, que se estima en 29,8%.

De cara a los próximos doce meses, el mercado proyecta una suba del 24,1% en el tipo de cambio mayorista para 2026, una cifra muy cercana a la inflación esperada para ese mismo lapso, que sería del 21,8%.