La presión cambiaria no cede: el dólar cripto cotiza a casi 1.500 pesos

La presión cambiaria continúa durante el fin de semana con el mercado cerrado.
La derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, le está costando cara al Gobierno. Tras una semana difícil en el plano cambiario: el dólar oficial llegó a los $1453, marcando una suba del 7,2% en la semana, la mayor corrección semanal desde la devaluación en el inicio del gobierno de Javier Milei. En este escenario, la presión cambiaria continúa este sábado a pesar del mercado cerrado: el dólar cripto se vende hasta $1492 en las principales plataformas.
Mientras tanto, el dólar blue también se sumó a la racha alcista registrando su mayor suba semanal en dos meses, aunque concluyó la semana por debajo del oficial y los financieros.
Sigue la presión cambiaria: a cuánto cotiza el dólar cripto este sábado 13 de septiembre
En los mercados online se negocian a diario las llamadas stablecoins, conocidas popularmente como “dólar cripto”, una variante digital que muchos comparan con el dólar blue.
En la Argentina, las más utilizadas son aquellas que mantienen una paridad directa con la divisa estadounidense, como USDT o DAI, lo que las convierte en una herramienta sencilla para quienes buscan dolarizar sus ahorros sin pasar por los canales tradicionales.
Incertidumbre por una normativa de la CNV para uno de los dólares financieros
Durante la tarde de este viernes comenzó a circular una normativa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que despertó incertidumbre entre los inversores sobre posibles nuevas restricciones para operar dólar CCL. El portal Ámbito confirmo que fuentes oficiales escucharon al mercado y van a hacer las aclaraciones correspondientes.
La norma que trascendió marcaba una limitación para la compra de posiciones tomadoras de cauciones y/o pases en moneda local y/o cualquier tipo de financiamiento en pesos.
"Es una aclaración de una normativa vigente. Es una restricción que aún no se quitó y había dudas de si aplicaba o no a las ALYCs y aclaramos con el CRI que sí aplica", explicaron fuentes oficiales. "El CRI 98 es una aclaración. Vamos a hacer una aclaración adicional para dejar claro que no va a jorobar la operatoria normal de las ALYCs. Solo no se puede comprar dólares con caución y nada más", agregaron.
La incertidumbre se dio justo en una jornada en la cual el dólar CCL saltó casi $35, hasta los $1.481,12 y, de esta manera, terminó por encima del techo de la banda fijado para el tipo de cambio oficial ($1.472).
Entre los rumores también apareció la idea de que el Gobierno puede estar queriendo limitar el "rulo" de empresas que cancelan deuda a través del CCL con dólares adquiridos previamente por "personas humanas" en cuentas del exterior. Este arbitraje viene representando casi la mitad de la Formación de Activos Externos (FAE) en los últimos meses.
