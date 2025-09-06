El pronóstico de JP Morgan para el dólar tras las elecciones en la Provincia
El banco estadounidense se enfocan en el impacto de los posibles desenlaces en el mayor distrito electoral del país.
Previo a las elecciones len la provincia de Buenos Aires, el JP Morgan anticipó dos escenarios posibles sobre lo que puede suceder a partir del lunes con el dólar, las tasas de interés, las reservas internacionales y la actividad económica a partir de los resultados de los comicios de este domingo.
El banco estadounidense presentó como escenario base una victoria ajustada del kirchnerismo sobre los candidatos de La Libertad Avanza, lo que resultaría más favorable para las variables que busca controlar el Gobierno de Javier Milei. El segundo escenario prevé una victoria amplia del frente peronista, opción que implicaría mayores dificultades para la economía argentina.
El análisis incluye variables claves como el dólar, las tasas de interés, las reservas internacionales y la actividad económica a partir de los resultados de las elecciones.
Según JP Morgan, la volatilidad política y la incertidumbre han sido los principales motores de los recientes movimientos en los mercados financieros locales, más que los desequilibrios macroeconómicos. La entidad sostuvo: “El riesgo político, y no un agotamiento del programa macroeconómico actual, resultó la principal fuente de volatilidad local. Superar las elecciones debería colaborar para restablecer la estabilidad”.
Desde la liberación de controles cambiarios en abril, el banco detectó que “las variaciones de liquidez influyeron fuertemente en el tipo de cambio, obligando al equipo económico a mantener condiciones restrictivas para su objetivo principal de desinflación “. Esta estrategia, según el banco, se mantendrá en el corto plazo debido a la sensibilidad de los precios frente al contexto financiero y político.
Escenario base
En el escenario base, JP Morgan proyectó un resultado con escasa diferencia a favor del oficialismo kirchnerista sobre La Libertad Avanza, o incluso una victoria de esta última. El banco consideró: “Este resultado sería compatible con un sendero favorable hacia un triunfo nacional para La Libertad Avanza y sus aliados en octubre”.
La consecuencia inmediata sería la reducción de la prima de riesgo político y una disminución de la presión sobre el dólar, lo que permitiría un alivio en las tasas reales antes de las elecciones nacionales. De confirmarse este escenario, el costo fiscal de las tasas elevadas sería menor y la actividad económica podría recuperar una tendencia positiva en el último trimestre del año.
Sobre las reservas internacionales, JP Morgan evaluó que no sería necesario realizar fuertes intervenciones cambiarias, ya que el dólar oficial difícilmente alcanzaría el tope de la banda predefinida (1.479,77 y 1.495,54 pesos por dólar para septiembre y octubre, respectivamente). El documento destacó: “Con presiones moderadas, las reservas no tendrían que perderse“, lo que facilitaría la continuidad del programa económico.
Escenario alternativo
El escenario alternativo, al que JP Morgan asigna baja probabilidad, consiste en una “victoria aplastante” del kirchnerismo en Buenos Aires. En este caso, primas políticas elevadas impulsarían al dólar hacia el límite superior de la banda y forzarían al Banco Central a vender reservas para absorber la liquidez en pesos. A su vez, el riesgo político elevado mantendría las tasas reales en niveles altos y profundizaría el impacto negativo sobre la actividad y las cuentas fiscales.
La entidad estimó que el tipo de cambio real debería estabilizarse en un nivel más depreciado para estimular el superávit comercial y desalentar la demanda de dólares por parte de los hogares, asegurando así el pago del servicio de la deuda previsto para inicios de 2026. “De no mediar una participación muy baja (igual o menor a 50%), asignamos baja probabilidad a este escenario”, concluyó el informe.
Variables clave: inflación, salarios y reservas
JP Morgan incorporó datos recientes sobre inflación, destacando una desaceleración significativa del índice de precios minoristas, que bajó de un 25% mensual en diciembre de 2023 a un 1,9% en julio de este año. Pese a la volatilidad de agosto y la depreciación promedio del peso del 5% ese mes, la inflación núcleo se proyectó en 1,7% mensual.
La entidad remarcó el "acotado traslado a precios del salto cambiario" en comparación con los últimos quince años. Este fenómeno fue atribuido a una mayor competencia global tras el levantamiento de restricciones a las importaciones y al efecto de una política fiscal y monetaria contractiva.
Respecto a los salarios, el informe mostró que el poder adquisitivo mejoró 2,6% promedio desde noviembre, aunque con un comportamiento desigual según el sector. El sector informal lideró la recuperación, con aumentos del 55% respecto a fines del año pasado, mientras que la jubilación media creció 35% en términos reales frente a noviembre de 2023, equiparándose con los promedios de 2016 y 2017. El banco resaltó la reciente puesta en marcha de un programa de beneficios para jubilados, como descuentos en supermercados y pagos diarios de intereses sobre saldos en cuenta.
