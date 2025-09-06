El pronóstico de JP Morgan para el dólar tras las elecciones en la Provincia

Escenario base

En el escenario base, JP Morgan proyectó un resultado con escasa diferencia a favor del oficialismo kirchnerista sobre La Libertad Avanza, o incluso una victoria de esta última. El banco consideró: “Este resultado sería compatible con un sendero favorable hacia un triunfo nacional para La Libertad Avanza y sus aliados en octubre”.

La consecuencia inmediata sería la reducción de la prima de riesgo político y una disminución de la presión sobre el dólar, lo que permitiría un alivio en las tasas reales antes de las elecciones nacionales. De confirmarse este escenario, el costo fiscal de las tasas elevadas sería menor y la actividad económica podría recuperar una tendencia positiva en el último trimestre del año.

Sobre las reservas internacionales, JP Morgan evaluó que no sería necesario realizar fuertes intervenciones cambiarias, ya que el dólar oficial difícilmente alcanzaría el tope de la banda predefinida (1.479,77 y 1.495,54 pesos por dólar para septiembre y octubre, respectivamente). El documento destacó: “Con presiones moderadas, las reservas no tendrían que perderse“, lo que facilitaría la continuidad del programa económico.

Escenario alternativo

El escenario alternativo, al que JP Morgan asigna baja probabilidad, consiste en una “victoria aplastante” del kirchnerismo en Buenos Aires. En este caso, primas políticas elevadas impulsarían al dólar hacia el límite superior de la banda y forzarían al Banco Central a vender reservas para absorber la liquidez en pesos. A su vez, el riesgo político elevado mantendría las tasas reales en niveles altos y profundizaría el impacto negativo sobre la actividad y las cuentas fiscales.

La entidad estimó que el tipo de cambio real debería estabilizarse en un nivel más depreciado para estimular el superávit comercial y desalentar la demanda de dólares por parte de los hogares, asegurando así el pago del servicio de la deuda previsto para inicios de 2026. “De no mediar una participación muy baja (igual o menor a 50%), asignamos baja probabilidad a este escenario”, concluyó el informe.

Variables clave: inflación, salarios y reservas

JP Morgan incorporó datos recientes sobre inflación, destacando una desaceleración significativa del índice de precios minoristas, que bajó de un 25% mensual en diciembre de 2023 a un 1,9% en julio de este año. Pese a la volatilidad de agosto y la depreciación promedio del peso del 5% ese mes, la inflación núcleo se proyectó en 1,7% mensual.

La entidad remarcó el "acotado traslado a precios del salto cambiario" en comparación con los últimos quince años. Este fenómeno fue atribuido a una mayor competencia global tras el levantamiento de restricciones a las importaciones y al efecto de una política fiscal y monetaria contractiva.

Respecto a los salarios, el informe mostró que el poder adquisitivo mejoró 2,6% promedio desde noviembre, aunque con un comportamiento desigual según el sector. El sector informal lideró la recuperación, con aumentos del 55% respecto a fines del año pasado, mientras que la jubilación media creció 35% en términos reales frente a noviembre de 2023, equiparándose con los promedios de 2016 y 2017. El banco resaltó la reciente puesta en marcha de un programa de beneficios para jubilados, como descuentos en supermercados y pagos diarios de intereses sobre saldos en cuenta.