Sigue subiendo el dólar y caen las acciones argentinas en Buenos Aires y Wall Street
Tras la derrota electoral sufrida por Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, el mercado financiero actúa como espejo de una crisis que se acentuó desde la noche del domingo pasado: se acrecienta la desconfianza en la gestión libertaria.
El dólar oficial volvió a subir este jueves, avanzado $10 con relación a la cotización del día anterior, para terminar la jornada a $1.445,00 para la venta en el Banco de la Nación Argentina (BNA).
En cuanto al dólar blue, subió 1,8% para cotizar a $1.410,00 para la venta; el dólar MEP subió 1,6% para alcanzar una cotización de $1.451,12, y el dólar tarjeta sufrió una suba de 0,7% para llegar a $1.878,50.
El tipo de cambio mayorista acumuló este jueves cuatro jornadas consecutivas al alza y una suba semanal del 5,7% ($77) desde la inapelable derrota del Gobierno elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.
El volumen operado de contado durante la jornada llegó a casi U$S404 millones, trepando a $1.432,00, para quedar a solo 2,8% del techo de la banda, que se mantiene en $1.472 por unidad.
En contrapartida, mientras el billete estadounidense sube su cotización pasa la contrario con las acciones argentinas, que en su mayoría sufrieron pérdidas, a pesar de que se registraron cifras récord en los índices de la bolsa de Nueva York, con ganancias en un rango de 0,7% a 1,4%.
La baja más pronunciada en Wall Street la sufrió el Banco Supervielle, que perdió 5,9%, mientras que las acciones de Edenor retrocedieron 3,8%, seguidas por las de Irsa (-3,2%), Transportadora Gas del Sur (-3,1%), y BBVA (-3,0%).
En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió 1,1%, a 1.805.182 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) cayeron 1,1% en promedio, tras dos jornadas de leve recuperación.
Se trata de un “complejo escenario” que golpea rebota directamente en el mercado financiero, con “un derrumbe histórico el lunes en acciones y bonos, más una fuerte depreciación en el peso por la desconfianza inversora sobre la capacidad de Milei de poder instrumentar los cambios comprometidos para reducir la inflación y la pobreza”, indicó al respecto un reporte de la agencia Reuters.
