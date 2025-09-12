Sigue subiendo el dólar y caen las acciones argentinas en Buenos Aires y Wall Street

acciones argentinas wall street

La baja más pronunciada en Wall Street la sufrió el Banco Supervielle, que perdió 5,9%, mientras que las acciones de Edenor retrocedieron 3,8%, seguidas por las de Irsa (-3,2%), Transportadora Gas del Sur (-3,1%), y BBVA (-3,0%).

En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió 1,1%, a 1.805.182 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) cayeron 1,1% en promedio, tras dos jornadas de leve recuperación.

Se trata de un “complejo escenario” que golpea rebota directamente en el mercado financiero, con “un derrumbe histórico el lunes en acciones y bonos, más una fuerte depreciación en el peso por la desconfianza inversora sobre la capacidad de Milei de poder instrumentar los cambios comprometidos para reducir la inflación y la pobreza”, indicó al respecto un reporte de la agencia Reuters.