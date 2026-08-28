El litio crece entre las principales exportaciones del país mientras que la industria automotriz cae

En tanto, el complejo maicero desplazó al automotriz del tercer lugar del podio. Vale recordar que este último ocupaba el segundo lugar hacia 2023, lo cual refleja una pérdida de terreno en la canasta exportadora durante los últimos años.

En el caso del maíz, el incremento anual fue del 6,9% y los principales destinos fueron Vietnam, Argelia y Perú. Por su parte, el aumento en las ventas de la industria automotriz fue del 4,7%. Las exportaciones de este sector estuvieron dominadas, como de costumbre, por las pick-ups y tuvieron a Brasil como punto de llegada primordial, muy por sobre el resto de los países.

Para el resto del Top 10, la novedad más rimbombante fue el ingreso en el ranking, por primera vez, del complejo del litio, en detrimento de la cebada, que cayó al 11° lugar. Las exportaciones de este mineral estrella, clave para la la transición energética hacia una mayor electrificación, se dispararon 186,3% en el primer semestre, hasta los 1.126 millones de dólares, y tuvieron a China como principal demandante.

Además, resaltó un mayor peso sobre el total de las exportaciones de oro y plata, y de girasol, mientras que hubo un retroceso en el "share" del complejo pesquero.

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