Mientras Milei y Caputo se desentienden, el drama de las familias endeudadas recorre los medios del mundo
El Financial Times destacó el drama de los endeudados y advirtió sobre las consecuencias de la decisión de Javier Milei de dejarlos librados a su suerte.
El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, están decididos de dejar en soledad a las millones de familias endeudadas y sometidas a tasas usurarias que debieron aceptar desesperadas ante la imposibilidad de llegar a fin de mes. Mientras se apilan, uno sobre otro los testimonios de los endeudados que está dejando la economía libertaria, el drama que atraviesan ya excedió las fronteras de la Argentina y es reflejada por los medio de otras partes del mundo.
Tal es el caso del prestigioso periódico británico Financial Times, tantas veces citado por Milei, el que ahora da cuenta del problema que en Casa Rosada insisten en negar. "Un número récord de hogares argentinos están luchando por pagar deudas a tiempo, con el 16,3% del crédito emitido a individuos al menos tres meses atrasados”, advirtió ese medio a partir de datos extraídos de la consultora Equilibra, y señaló que unas 5,8 millones de personas se atrasaron en sus pagos.
"La estabilización económica de Milei ha dado a los bancos un mayor incentivo para prestar, al igual que sus medidas de austeridad han dado a muchas familias una mayor necesidad de pedir prestado”, señaló y explicó que "los argentinos se habían acostumbrado al valor de las deudas que se eliminaban por los aumentos de precios, pero las tasas de interés reales se han vuelto bruscamente positivas”, lo que encareció en términos reales el costo de los préstamos y dificultó aún más el pago de las deudas.
En esa línea de análisis, el Financial Times incluyó la mirada de especialistas sobre el impacto del endeudamiento en la actividad económica. “Con tanta gente involucrada, esto deja de ser un problema microeconómico y amenaza con convertirse en un problema macroeconómico”, sostuvieron desde la consultora Profit. Desde GMA Capital, definieron: “Hay crecimiento económico, pero la gente no lo siente”.
A la vez, el diario británico relató que el aumento de los atrasos en plataformas digitales provocó protestas en Buenos Aires, donde organizaciones sociales acusaron al oficialismo de ser “cómplice” de la usura, mientras las fintech justificaron sus tasas más altas por el riesgo de los clientes que no acceden al sistema bancario tradicional.
El artículo cerró con testimonios que muestran el impacto del endeudamiento en la vida cotidiano, entre ellos, un chofer de Uber de La Plata que después de pedir un préstamo de unos 1.300 dólares para reparar su auto recurrió a un prestamista informal que le aplicó una tasa del 300%, hasta llevar su deuda por encima de los 11.000 dólares; así como el de una analista de 24 años que acumula una deuda de 3.300 dólares en su tarjeta de crédito, con una tasa del 132%, luego de utilizar 1.600 dólares para alquilar un departamento.
La crítica del prestigioso medio británico recayó también sobre la ausencia de una medida de "rescate" o contención financiera por parte del Gobierno nacional, ya que, dicho por el mismo Milei, la postura oficial se mantiene en la idea de que "es un problema entre privados".
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