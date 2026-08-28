Mientras Milei y Caputo se desentienden, el drama de las familias endeudadas recorre los medios del mundo

El artículo cerró con testimonios que muestran el impacto del endeudamiento en la vida cotidiano, entre ellos, un chofer de Uber de La Plata que después de pedir un préstamo de unos 1.300 dólares para reparar su auto recurrió a un prestamista informal que le aplicó una tasa del 300%, hasta llevar su deuda por encima de los 11.000 dólares; así como el de una analista de 24 años que acumula una deuda de 3.300 dólares en su tarjeta de crédito, con una tasa del 132%, luego de utilizar 1.600 dólares para alquilar un departamento.

La crítica del prestigioso medio británico recayó también sobre la ausencia de una medida de "rescate" o contención financiera por parte del Gobierno nacional, ya que, dicho por el mismo Milei, la postura oficial se mantiene en la idea de que "es un problema entre privados".