Fernando Cerimedo, desde la cárcel en Bolivia: "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz"

Fernando Cerimedo.

En cuanto a la acusación que pesa sobre él como presunto autor del delito de tentativa de femicidio contra su expareja Nadia Beller, por lo cual fue imputado y encarcelado, Cerimedo señala en su misiva: “Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político por aquellos que no quieren sacar a Bolivia del pozo en que los metieron los 20 años del evismo”.

"Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno" de Bolivia, concluye el texto del asesor político procesado judicialmente.