Fernando Cerimedo, desde la cárcel en Bolivia: "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz"
El consultor de Javier Milei y Rodrigo Paz, actual mandatario de Bolivia, rechazó las imputaciones que le realiza la justicia de ese país. Los detalles.
Este jueves, el presidente boliviano Rodrigo Paz reconoció públicamente que Fernando Cerimedo colaboró con él en su campaña electoral y que hasta fue parte del primer tramo de su gobierno, aunque negó que tuviera autorización para representarlo oficialmente, lo que inmediatamente fue refrendado desde la cárcel por el propio consultor argentino.
“Cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, en nuestra campaña electoral”, dijo Paz mediante un video difundido en las redes sociales.
Agregó que “su constancia en el gobierno de Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar” y aseguró que con él “nunca hubo un contrato ni una relación directa como la que se puede llevar adelante con un ministro”, afirmando además que “el señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”.
La carta de Fernando Cerimedo desde la cárcel
Horas después del reconocimiento presidencial, quien fuera asesor de Javier Milei hizo pública una carta desde la cárcel boliviana de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, para reafirmar “lo dicho por el presidente Rodrigo Paz” y sostener que “jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones" en el gobierno de Bolivia.
Sobre su colaboración directa con Paz, señaló que "nunca hice uso de eso a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario", añadiendo que “jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre” y reafirmando que "mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial".
En cuanto a la acusación que pesa sobre él como presunto autor del delito de tentativa de femicidio contra su expareja Nadia Beller, por lo cual fue imputado y encarcelado, Cerimedo señala en su misiva: “Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político por aquellos que no quieren sacar a Bolivia del pozo en que los metieron los 20 años del evismo”.
"Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno" de Bolivia, concluye el texto del asesor político procesado judicialmente.
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