Los muñecos Funko POP!, al borde de desaparecer: los motivos
Las icónicas figuras de colección se encuentran a un paso de la extinción tras la abrupta caída de sus ventas y las deudas millonarias que enfrenta la empresa.
Los muñecos Funko POP!, unas de las figuras de colección más famosas del mundo que fueron furor durante una década y media, se encuentran al borde de desaparecer del mercado por una crisis financiera. La empresa creadora de los juguetes presenta deudas millonarias y en su último reporte financiero reconoció que podría declararse en bancarrota.
La empresa Funko presentó un dramático reporte ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos donde admitió la existencia de “dudas sustanciales sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento durante los próximos doce meses a partir de la fecha de emisión de estos estados financieros".
En ese sentido, advirtieron que "es posible que tengamos que reducir o interrumpir algunas o todas nuestras operaciones para disminuir costos o acogernos a la protección por bancarrota" en caso de si no recibir facilidades para renegociar deuda o alguna ayuda financiera adicional.
Funko detalló que las ventas cayeron un 14% en el tercer trimestre del año provocando que la deuda total de Funko trepa a 241 millones de dólares, según las estimaciones.
Con pérdidas cercanas al millón de dólares, la empresa ya avisó que no va a poder cumplir con el pago de la deuda y expresó la preocupación ante la posibilidad de que los acreedores comiencen a ejecutar las garantías de esos acuerdos financieros.
Según indicaron, la caída de la empresa se debe a tres causas principales: la dinámica de subas de tarifas, tasas de interés e inflación; los aranceles recientemente implementados y la posible imposición de aranceles modificados o adicionales o controles a las exportaciones por parte de otros países; y el claro cambio de hábito de los consumidores, lo que llevó a un freno en la demanda.
"Hemos visto que a medida que nos alejamos de las grandes franquicias cinematográficas, los gustos de los consumidores se centran cada vez más en el streaming y otros medios digitales. Contenido que no es producido por los grandes estudios de cine", advirtieron desde Funko y añadieron: "Si estas tendencias continúan, o si no logramos licenciar contenido que atraiga a los consumidores, nuestros resultados operativos podrían verse afectados negativamente".
"Nuestro Consejo de Administración ha iniciado un proceso formal de revisión para evaluar las alternativas estratégicas de la Compañía, incluyendo una posible venta", añadieron en el informe presentado a las autoridades de Estados Unidos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario