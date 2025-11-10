Los muñecos Funko POP!, al borde de desaparecer: los motivos

Embed - Funko on Instagram: "Give the gift of mischievousness this Holiday season #FunkoBittyPOP #Disney" View this post on Instagram

Según indicaron, la caída de la empresa se debe a tres causas principales: la dinámica de subas de tarifas, tasas de interés e inflación; los aranceles recientemente implementados y la posible imposición de aranceles modificados o adicionales o controles a las exportaciones por parte de otros países; y el claro cambio de hábito de los consumidores, lo que llevó a un freno en la demanda.

"Hemos visto que a medida que nos alejamos de las grandes franquicias cinematográficas, los gustos de los consumidores se centran cada vez más en el streaming y otros medios digitales. Contenido que no es producido por los grandes estudios de cine", advirtieron desde Funko y añadieron: "Si estas tendencias continúan, o si no logramos licenciar contenido que atraiga a los consumidores, nuestros resultados operativos podrían verse afectados negativamente".

"Nuestro Consejo de Administración ha iniciado un proceso formal de revisión para evaluar las alternativas estratégicas de la Compañía, incluyendo una posible venta", añadieron en el informe presentado a las autoridades de Estados Unidos.