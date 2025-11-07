La ONU declaró que ataques de Estados Unidos a lanchas en aguas internacionales violan el derecho humanitario

"Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables", escribió Trusk en un comunicado el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, tras recordar que más de sesenta personas murieron en esos ataques perpetrados por las fuerzas armadas estadounidenses.

Último ataque de los Estados Unidos

tuit hegseth

Mientras tanto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó en X que las fuerzas estadounidenses atacaron el jueves último otra presunta embarcación de narcotraficantes en el Caribe, lo que dejó tres muertos y elevó a 18 el total de embarcaciones destruidas.

“Hoy (jueves), por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada. El buque traficaba estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales”, escribía el Hegseth al acompañar el video del ataque.

Y agregaba: “Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron. A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos”.

ataque lancha eeuu