La ONU declaró que ataques de Estados Unidos a lanchas en aguas internacionales violan el derecho humanitario
Tras la destrucción de lanchas tripuladas mediante ataques aéreos de Estados Unidos, la organización pidió que Donald Trump "detenga tales ataques".
La ONU criticó con dureza las ejecuciones sumarias realizadas por la administración de Donald Trump en aguas internacionales, al considerar que la destrucción de lanchas tripuladas mediante ataques aéreos, bajo la presunción de que se trata de narcotraficantes, violan el derecho humanitario internacional.
Así lo indicó el secretario general de esa organización, António Guterres, quien apoyó la opinión en ese sentido del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien a su vez se había referido a los ataques de los Estados Unidos a lanchas en el Caribe y el este del Pacífico.
Farhan Haq, portavoz adjunto del jefe de la ONU, dijo en conferencia de prensa que "ninguno de los individuos de las embarcaciones atacadas pareció representar una amenaza inminente para la vida de los demás ni pareció justificar de alguna otra manera el uso de fuerza armada letal contra ellos conforme al derecho internacional".
"Deseamos asegurarnos de que se utilicen los métodos de aplicación de la ley establecidos para manejar las cuestiones del tráfico ilegal en alta mar", añadió el portavoz al hacerse eco de los dichos de Turk.
En efecto, el 31 de octubre último Turk indicó en una declaración que la administración trumpista "debe detener tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar el asesinato extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de cualquier acusación criminal en su contra".
"Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables", escribió Trusk en un comunicado el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, tras recordar que más de sesenta personas murieron en esos ataques perpetrados por las fuerzas armadas estadounidenses.
Último ataque de los Estados Unidos
Mientras tanto, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, publicó en X que las fuerzas estadounidenses atacaron el jueves último otra presunta embarcación de narcotraficantes en el Caribe, lo que dejó tres muertos y elevó a 18 el total de embarcaciones destruidas.
“Hoy (jueves), por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada. El buque traficaba estupefacientes en el Caribe y fue atacado en aguas internacionales”, escribía el Hegseth al acompañar el video del ataque.
Y agregaba: “Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y tres narcoterroristas que se encontraban a bordo murieron. A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si continúan traficando drogas letales, los mataremos”.
