Melania Trump fue nombrada "Patriota del Año" en Estados Unidos

En este sentido, el resultado más notable fue la victoria en la ciudad de Nueva York de Zohran Mamdani, el candidato demócrata, que se impuso como el primer alcalde musulmán, inmigrante e independiente de la ciudad, a pesar de haber sido calificado de "comunista" por Trump. Mamdani -nacido en Uganda, de padres indios y legislador por Queens desde 2020- resultó finalmente electo, generando sorpresa en sus opositores y euforia en sus seguidores.

Tras los resultados, Mamdani se pronunció en un discurso dirigido al presidente de Estados Unidos: "Así que Donald Trump, ya sé que estás mirando... Tengo cuatro palabras para vos: subí el volumen (en inglés, 'turn the volume up')", comenzó indicando, desafiante.

"Estamos respirando el aire de una ciudad que ha renacido. Soy joven, a pesar de mis mejores esfuerzos por envejecer. Soy musulmán. Soy un socialista demócrata. Y lo más condenable de todo: me niego a pedir disculpas por cualquiera de estos motivos", continuó.

Y añadió: "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante". Luego, sumó: "Así que escuchame, presidente Trump, cuando digo que para llegar a cualquier de nosotros, vas a tener que pasar por todos nosotros".

"Gracias a la próxima generación de neoyorkinos, quienes se niegan a aceptar que la promesa de que un futuro mejor era sólo una promesa del pasado. Ustedes demostraron que cuando la política les habla sin condescendencia, podemos dar paso a una nueva era de liderazgo", siguió.

Seguidamente, dijo: "Esta nueva era será definida por una competencia y una compasión que durante mucho tiempo se han considerado opuestos. Demostraremos que no hay problema demasiado grande para que el Gobierno lo resuelva, ni preocupación demasiado pequeña para que le importe".

"Esto no es sólo cómo detenemos a Trump, sino cómo detenemos al próximo", concluyó.