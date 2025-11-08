El Gobierno firmaría un acuerdo comercial con Estados Unidos

milei cpac bailando2 Javier Milei bailando en la CPAC, en Estados Unidos.

En paralelo, está prevista una nueva visita del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, antes de que termine el año, con el propósito de reafirmar la cooperación económica y fortalecer la agenda bilateral entre ambos países.

El acercamiento se enmarca en una relación política y económica cada vez más estrecha entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, y apunta a consolidar un eje estratégico con beneficios comerciales concretos.

Fuentes del Ministerio de Economía recordaron que el respaldo del expresidente norteamericano incluyó un swap de monedas por u$s20.000 millones y compras directas de pesos por parte del Tesoro estadounidense, medidas destinadas a contener la volatilidad cambiaria antes de las elecciones legislativas de medio término en Argentina.

Con ese impulso, el país consolidó una alianza orientada al comercio, la energía y las inversiones, con el objetivo de expandir las exportaciones y abrir nuevos mercados. La Cancillería argentina puso el foco en los rubros de carne, acero y aluminio, que todavía enfrentan barreras arancelarias en Estados Unidos, a diferencia de los combustibles, minerales y productos derivados del petróleo, que ya ingresan sin arancel por su carácter de insumos críticos para la industria norteamericana.

Las negociaciones están encabezadas por el canciller Pablo Quirno, acompañado por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. “Vuelvo a Estados Unidos la próxima semana para continuar con las conversaciones sobre el acuerdo comercial. La agenda está completa”, afirmó Quirno durante el Foro Abeceb realizado en Puerto Madero.