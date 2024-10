Luis Caputo en Idea: "Hay que auditar porque sabemos que se afanan la plata de las universidades"

Ante el Círculo Rojo, el ministro insistió con desatacar el veto de la Ley de Financiamiento Universitario, y señaló: “No están en juego las universidades ni el arancelamiento. Solo decimos algo de sentido común. Me importa tres pitos si lo que piden representa el 0,14% del PBI. Queremos auditarlos y no se dejan. La situación es peor de lo que pensaba y hay que reducir las cajas”.

Asimismo, "Toto" Caputo sostuvo que el presidente Javier Milei sabe que al hablar y ejecutar políticas, por ejemplo sobre los jubilados, pierde imagen. “Sin embargo, no le importan las encuestas y es excelente que así sea”, destacó.

caputo idea

Luis Caputo sigue sin confirmar cuándo saldrán del cepo al dólar

El ministro de Economía sigue sin confirmar cuándo el Gobierno dispondrá la salida del cepo al dólar, una de las tantas promesas de Javier Milei en campaña y que todavía no cumplió.

Ante los empresarios que se reunieron en Mar del Plata, Caputo argumentó que "la salida del cepo no es una fecha, sino que son condiciones", y afirmó: "No podemos hacer futurología. Poner fecha sería sonso, sería tener un nivel de arrogancia que no tenemos".

"¿No debiera haber mucho más optimismo?", preguntó el ministro. Esta pregunta la hizo luego de hacer un repaso de los que para el Gobierno son sus mayores éxitos: "Se logró superávit fiscal en un mes y terminar con los pasivos remunerados en siete. Se logró sin romper contratos, sin hacer plan bonex, sin ayuda externa. Se hizo todo esto sin olvidar a los más vulnerables".