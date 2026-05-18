Javier Milei festejó el superávit financiero de más de $268 mil millones: "Es política de Estado"

La explicación de Caputo, en un momento de sinceridad, fue que "el superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos".

Mientras Luis Caputo ya piensa en el hito de "alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero", Javier Milei se ocupó de aplaudir nuevamente a un ode sus ministros predilectos, su "chanchito de yeso", como lo describió alguna vez por la dificultad que suponía "sacarle" un peso al titular de Hacienda.

Luego el Presidente inundó su TL de X con fotos y videos de su breve paso por la Universidad de San Andrés, a la cual visitó este lunes para ponerse en el rol de profesor en el sector privado, porque se sabe de su aversión por las universidades públicas nacionales.