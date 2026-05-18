Javier Milei festejó el superávit financiero de más de $268 mil millones: "Es política de Estado"
Una vez más el Presidente quedó encantado con el desempeño de su "chanchito de yeso", el ministro de Economía, Luis Caputo. Se pagó deuda y quedó un resto.
El presidente Javier Milei celebró este lunes una nueva marca de superávit fiscal que fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, para el mes de abril de 2026: "Es política de estado permanente", sentenció el mandatario en X, antes de pasar a otros temas.
"El superávit fiscal es política de Estado permanente. Viva la libertad carajo", expresó Javier Milei tras corroborar que le cerraron los números al Gobierno en el proceso de lograr equilibrar la economía, a expesas de quien sea.
Por su parte, Luis Caputo informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un superávit primario de 632.844 millones de pesos (equivalente al 0,5% del PBI) y un superávit financiero de 268.103 millones de pesos (0,2% del PBI).
El Ministro de Economía de Javier Milei detalló que en abril cayeron un 2,1% la recaudación mientras que el gasto se redujo en 0,7% como consecuencia, entre otros motivos, de la decisión del Gobierno de no financiar sectores clave para el funcionamiento del país, como la Educación o la Salud.
La explicación de Caputo, en un momento de sinceridad, fue que "el superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos".
Mientras Luis Caputo ya piensa en el hito de "alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero", Javier Milei se ocupó de aplaudir nuevamente a un ode sus ministros predilectos, su "chanchito de yeso", como lo describió alguna vez por la dificultad que suponía "sacarle" un peso al titular de Hacienda.
Luego el Presidente inundó su TL de X con fotos y videos de su breve paso por la Universidad de San Andrés, a la cual visitó este lunes para ponerse en el rol de profesor en el sector privado, porque se sabe de su aversión por las universidades públicas nacionales.
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