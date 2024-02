Luis Caputo adelantó que en las próximas horas se definirá el nuevo valor del salario mínimo, vital y móvil

Posible paro de la CGT tras anticipar "un empobrecimiento absoluto de la población"

En el mediodía del pasado domingo, el cotitular de la CGT y Secretario General de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de Sanidad, Héctor Daer, se refirió a la fuerte crisis económica que atraviesa el país, especialmente, luego de que fracasaran las negociaciones con el Gobierno en el Consejo del Salario.

En este sentido, el dirigente declaró: “En la reunión del Consejo del Salario mínimo no hubo diálogo porque los sacaron a los empresarios. Esto no pasó nunca, no tiene antecedentes”, denunció, al mismo tiempo que señaló que “es obligación legal que cuando no hay acuerdo, el gobierno tiene que laudar (fallar/dictar sentencia), el problema es que quieren comerse el mes de febrero”.

En torno a esta dilatación de la resolución sobre el nuevo piso del Salario Mínimo, Daer adelantó que van a “intimar al secretario de Trabajo a que genere el laudo y si no lo hace iremos a la Justicia”.

“Vamos camino a un empobrecimiento absoluto de la población. Eso va a profundizarse en febrero, y mucho más en marzo”, indicó el cotitular de la CGT.