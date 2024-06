Luis Caputo, optimista sobre la economía: "Lo peor ya pasó"

"Lo peor pasó y ya estamos en franca recuperación. La velocidad de dicha recuperación depende de dos factores: de la aprobación de la Ley Bases y segundo, de que podamos convencer a la gente, a los ciudadanos y a los empresarios. La velocidad del cambio y de la recuperación depende mucho más de ustedes, de lo que creen", expresó Caputo ante los empresarios.

El ministro también realizó una fuerte crítica contra el acciona de la oposición y las trabas para aprobar leyes: "La política, para muchos, es un negocio. Cuando entiendan eso, van a entender lo que está pasando en el Congreso", afirmó el funcionario.

Respecto al respaldo polar, señaló que es fundamental para el Gobierno haciendo una extraña comparación: "Estamos más motivados que nunca. El apoyo de la gente no es caviar, porque a mí no me gusta, pero sí es milanesa con papas fritas. Y el apoyo es de todas las clases sociales".

El ministro destacó la presencia del presidente Javier Milei en el armado del futuro de la economía y remarcó: "Milei nos da la confianza para tomar las medidas que nadie se animó a tomar por décadas".

"¿Por qué creció la agresión contra el Gobierno últimamente? Porque antes comían pochoclos y pensaban que nos íbamos en abril, y ahora la empiezan a ver y están preocupados que nos quedemos 8 años", lanzó Caputo.

Las frases de Luis Caputo

- "Recibimos un paciente en coma 4, más cerca de pasar del otro lado que el de salir sano; más cerca de Venezuela que de ser un país normal y la realidad es que hoy estamos en franca recuperación".

- "Hace 5 meses el 84% de la población pensaba que íbamos a ir a una hiperinflación y ahora la mayoría de los bancos están dando préstamos hipotecarios a 20 y 30 años. Pasamos de un déficit de 5 puntos a superávit fiscal en un mes, superávit comercial, superávit de cuenta corriente, y llegamos a una inflación de un dígito en abril".

- "Lo peor pasó y ya estamos en franca recuperación. La velocidad de dicha recuperación depende de dos factores: de la aprobación de la Ley Bases y segundo, de que podamos convencer a la gente, a los ciudadanos y a los empresarios. La velocidad del cambio y de la recuperación depende mucho más de ustedes, de lo que ustedes creen".

- "Nosotros estamos brindando las condiciones y las oportunidades para que ese comportamiento ciudadano y empresarial contribuya a que la recuperación sea lo más rápida posible porque la gente lo necesita".

- "No nos vamos a mover del norte que nos hemos fijado. Lo mejor que podemos hacer es garantizarles el orden macro. Tenemos que lograr convencerlos a muchos de ustedes a que apuesten a este modelo, porque nosotros no los vamos a desilusionar. Si el país arranca y empezamos a crecer, cosa que ya empezó a pasar, vamos a bajar impuestos".

- "Estamos acá con un objetivo totalmente distinto al que se ha visto en la política en muchísimos años. Se ha hecho un trabajo que no se esperaba que se pudiera hacer. Está dando resultados. Tenemos que recuperar el orgullo de ser argentinos. Sepan que ustedes pueden contar con nosotros para esto. Y sepan que nosotros también contamos con ustedes para lograrlo".