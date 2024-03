Según Luis Caputo, "la baja de la inflación ya sucedió pero el índice no lo refleja"

En este marco, el titular del Palacio de Hacienda insistió en que están "bajando la inercia inflacionaria y controlando muchísimo la emisión", y añadió: "Cada vez hay menos presión de pesos porque en términos reales hay menos pesos".

"Los empresarios reconocen que fijaron los precios de sus productos teniendo en cuenta una situación económica mucho peor que la que hoy tenemos. Hoy no corrigen los precios y ponen promociones de 2x1 que no son captadas por el índice de precios", se quejó Caputo, y amenazó: "Abrimos más importaciones de la canasta básica para forzar ese cambio de conducta, para hacerlos competir; para que sientan la presión que si no bajan los precios, van a venir productos importados que los van a reemplazar".

Siguiendo con su percepción y sin brindar datos, Caputo afirmó que "hoy el Presidente tiene más apoyo que cuando ganó las elecciones y el 70% de la gente cree que vamos a bajar inflación" y marcó que "hay muchísimo optimismo de cara al futuro".

A su vez, el ministro anticipó que "la dolarización es una última etapa", y argumentó: "En principio hay que empezar a crecer, en lo posible desregulando. La primera etapa es la competencia de monedas. Ambas la vamos a hacer cuando estemos listos; no vamos a exponernos a sobresaltos".

"Queremos sacar el cepo cuando estemos seguros de que no hay riesgo para los argentinos. Antes de eso hay que recomponer el balance del Banco Central. La otra opción es que lleguen nuevos fondos para capitalizar al Banco Central; ese sería una especie de atajo que vamos a explorar", señaló el titular de Hacienda.

Luis Caputo culpó al "kirchnerismo" por la licuación de las jubilaciones

Caputo sostuvo que "la verdadera licuación con los jubilados vino con las moratorias. El kirchnerismo sumó 4 millones de jubilados sin los aportes correspondientes".

"La segunda licuación fue por la fórmula de las jubilaciones, que desde el día uno denunciamos que era malísima. Ahora al aumento del 30% que dimos el mes pasado estamos sumándole 13,2% de la suba de la inflación en febrero más 12,5% de recomposición, además del bono. Así, les estamos dando a los jubilados un 64% de aumento", expresó el funcionario.