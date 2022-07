Se va Guzmán, el ministro cuestionado por la inflación, el dólar y el acuerdo con el FMI

Vale aclarar, no obstante, que el ahora exministro no tenía asegurada si continuidad en el cargo, sobre todo porque desde su cartera no había obtenido resultados positivos en la proclamada “guerra contra la inflación”.

A ello se le sumó, en los últimos días, la escalada cambiaria que llevó al dólar a una cotización histórica.

Pero los cuestionamientos a Guzmán no se limitaban a la inflación y al dólar: desde el 10 de diciembre de 2019 había llevado adelante la renegociación de la deuda con el FMI y en ese marco fue blanco de fuertes críticas por parte del kirchnerismo.

De hecho, en marzo pasado afrontó trece votos en contra y dos de las tres abstenciones de senadores kirchneristas, cuando el acuerdo con el Fondo pasó por la cámara alta. Los legisladores calificaban el acuerdo como “derrota no solo del pueblo, que sufrirá las consecuencias de este pacto, sino que, además, se transformaría en la dolorosa derrota de la política”.