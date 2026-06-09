Ni ocio, ni gustitos, ni inversiones: la mayoría de los trabajadores destinará el aguinaldo al pago de deudas

Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market, señaló que "en un contexto de desaceleración inflacionaria pero todavía con incertidumbre, una parte importante de los argentinos utilizará el aguinaldo con un criterio defensivo". Y agregó: "La prioridad seguirá siendo la cancelación de deudas de corto plazo, especialmente tarjetas y financiamiento en cuotas, mientras que otro segmento optará por dolarizar excedentes como mecanismo conservador de resguardo de valor".

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En ese sentido, Di Pace subrayó que "el dólar continúa funcionando como refugio psicológico y financiero frente a cualquier expectativa de volatilidad cambiaria futura".

La comparativa interanual revela dos cambios destacados: el pago de deudas y la compra de dólares ganaron 14 y 2 puntos porcentuales respectivamente. El primero es el movimiento más llamativo: pasó del 9% al 23%, lo que refleja un mayor endeudamiento familiar o el peso creciente de los servicios, los alimentos y los gastos fijos del día a día.

El contexto ayuda a explicar el fenómeno: pese a la desaceleración inflacionaria y la relativa calma cambiaria, los ingresos no terminan de recuperarse frente al costo de vida. Según el INDEC, en el primer semestre de 2025 el 37,4% de los hogares echó mano de sus ahorros para llegar a fin de mes, frente al 19,9% de 2003.

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Si bien todavía no hay cifras comparables para 2026, la tendencia reciente no da señales de alivio: entre enero y marzo, los salarios subieron 8,6% frente a un IPC que avanzó 9,4%. Ese desfase explica por qué el aguinaldo de junio apunta, una vez más, a cubrir deudas y gastos antes que a financiar proyectos de mediano o largo plazo.

De acuerdo con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en febrero de 2026 había 10,02 millones de asalariados registrados con derecho a aguinaldo, distribuidos entre 6,19 millones en el sector privado, 3,37 millones en el sector público y 451.600 en casas particulares, en todos los casos con leves bajas respecto de los registros de 2025, con excepción del empleo doméstico, que creció levemente.

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