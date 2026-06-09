Para cumplir su objetivo original, el Salario Mínimo debería rozar los $1,5 millones

Asado: En 1964, la primera remuneración de 14.000 pesos permitía comprar alrededor de 107 kilos de carne vacuna (el kilo costaba $130). Hoy, con el asado rondando los $18.000 por kilo en promedio, los actuales $367.800 pesos mensuales apenas alcanzan para acceder a 20 kilos.

Alquileres: Históricamente, rentar un departamento de tres ambientes bien ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demandaba solo el 53 % de un salario mínimo. En la actualidad, con costos que frecuentemente superan el $1.200.000 mensuales, se necesitan más de tres sueldos íntegros solo para poder cubrir un mes de alquiler.