Cuánto necesita por mes una familia tipo en CABA para ser de clase media
En mayo, la Canasta Total subió 2,8%, por encima de la inflación medida ese mismo mes en la Ciudad de de Buenos Aires que se ubicó en 2,1%.
Mientras que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la mitad de los argentinos perciben ingresos mensuales inferiores a los 800 mil pesos, en la Ciudad de Buenos Aires una familia tipo, conformada por dos adultos y dos niños, necesitó en mayo pasado al menos 2.450.044,54 pesos para ser considerados de clase media.
Así quedó en evidencia luego de que el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) diera a conocer su último informe sobre "Líneas de Pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires".
En él se advierte la Canasta Total avanzó 2,6%, es decir 0,5 puntos porcentuales por encima de la inflación general medida en la Ciudad en mayo, con un salto de los alimentos y bebidas (+2,8%) por la influencia de la suba en las verduras, tubérculos y legumbres (+14,5%), en la leche, productos lácteos y huevos (+3,7%) y pan y cereales (+2,6%), mientras que las frutas (-3,4%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.
Para ser considerado parte del sector "acomodado" una familia tipo porteña debió percibir ingresos en mayo pasado por al menos 7.840.142,52 pesos, es decir el equivalente a más de cuatro canastas totales.
En tanto, para ser considerado del sector medio frágil una familia necesitó ingresos por al menos 1.960.035,63 pesos, lo que significó un alza de 2,8% en la canasta, en línea con la suba de alimentos. Mientras que los no pobres vulnerables requirieron ingresos por 1.549.224,97 pesos, esto fue un 2,4% que en abril.
En tanto las familias en situación de pobreza fueron aquellas que percibieron ingresos entre 844.145,73 y 1.549.224,96 pesos, mientras que una familia en situación de indigencia fue aquella que percibió menos de 844.145,72 pesos.
El próximo jueves el INDEC dará a conocer el dato de inflación nacional de mayo. Se espera que el índice marque una nueva desaceleración, en un contexto de menor presión sobre estacionales.
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