Cuánto necesita por mes una familia tipo en CABA para ser de clase media

En él se advierte la Canasta Total avanzó 2,6%, es decir 0,5 puntos porcentuales por encima de la inflación general medida en la Ciudad en mayo, con un salto de los alimentos y bebidas (+2,8%) por la influencia de la suba en las verduras, tubérculos y legumbres (+14,5%), en la leche, productos lácteos y huevos (+3,7%) y pan y cereales (+2,6%), mientras que las frutas (-3,4%) contribuyeron a aminorar el alza de la división.

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Para ser considerado parte del sector "acomodado" una familia tipo porteña debió percibir ingresos en mayo pasado por al menos 7.840.142,52 pesos, es decir el equivalente a más de cuatro canastas totales.

En tanto, para ser considerado del sector medio frágil una familia necesitó ingresos por al menos 1.960.035,63 pesos, lo que significó un alza de 2,8% en la canasta, en línea con la suba de alimentos. Mientras que los no pobres vulnerables requirieron ingresos por 1.549.224,97 pesos, esto fue un 2,4% que en abril.

En tanto las familias en situación de pobreza fueron aquellas que percibieron ingresos entre 844.145,73 y 1.549.224,96 pesos, mientras que una familia en situación de indigencia fue aquella que percibió menos de 844.145,72 pesos.

El próximo jueves el INDEC dará a conocer el dato de inflación nacional de mayo. Se espera que el índice marque una nueva desaceleración, en un contexto de menor presión sobre estacionales.

Informe completo:

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