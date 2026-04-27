Melconian advirtió sobre el atraso cambiario y dijo: "No está cantada la reelección de Milei"
Carlos Melconian negó sin embargo que se aproxime una corrida bancaria y advirtió que "terminar (el mandato) con 15% de inflación es un éxito si no es con la mitad del país parado".
En una extensa conversación con Ámbito, el economista y director de Macroview, Carlos Melconian, analizó la marcha de la economía del país, el modelo de Javier Milei y Luis Caputo, sus límites y desafíos y hasta se animó a hablar sobre sus pretensiones presidenciales de cara a las elecciones del próximo año.
Sobre este punto, Melconian fue categórico e instaló un halo de duda sobre el futuro de Milei. En diálogo con Nazarena Lomagno el economista advirtió que todavía "no sabemos si esta es una administración de cuatro u ocho años. A mí me gusta decir que a esta altura del partido se veía la reelección de Carlos Menem, o de Néstor Kirchner, aunque después fue Cristina Kirchner, y lo mismo con ella. Todo eso venía de la mano de la economía. Estos últimos no brindaron lo que Alfonsín: una mala economía pero el timonel de la institucionalidad y regreso a la democracia. En el Gobierno de Milei, no tiene ni lo uno ni lo otro. No está cantada la reelección".
Y señaló que "hoy el mayor activo de esta administración es que no tiene aún un rival de fuste".
Sí destacó que la gestión libertaria ya generó que "el equilibrio del fisco no se discute más. Podemos discutir cómo se llega a eso, con hachazo, licuación, manejo más eficiente, sabiendo que el sector privado no va a hacer lo que el público".
"Cuando los países han mamado tener equilibrio del fisco, se puede pensar en una política distributiva. Y hoy, en el camino de ida, tenés que ser lo menos carnicero posible, pero el progresismo debe abrazar esas ideas. Sino, no puede tener lugar, salvo que el Gobierno actual termine en una catástrofe. Yo todavía veo a la sociedad argentina dando respaldo, aún con la escasez de números exitosos que tiene este Gobierno. No quiere volver a lo que tuvo", sentenció.
Para Melconian el equilibrio fiscal es el principal legado de la actual gestión pero advirtió: "vinieron y patearon el hormiguero. Hay que reconstruir ahora".
Y en este punto señaló que "no está clara la reconstrucción ni en términos del programa ni en términos de la mano de obra necesaria, ni en términos de la visión de estadista -economía, pero también educación y salud y demás-. Yo me imagino todo este período como un largo ciclo donde lo actual es de transición"
Sobre la lucha contra la inflación, Melconian señaló además que "si al final del Gobierno de Milei termina en 40% es un fracaso, pero 15% es éxito, y son dos dígitos. Pero solo si ese trade off convive no con una recesión o la mitad de país parado, si no con un crecimiento no al 8% o 9%, como con Néstor Kirchner, pero que está ahí".}
Mientras que advirtió sobre el derrumbe de la actividad económica. "El conflicto que tiene el nivel de actividad, más que el número, es su composición. El bienio de Milei da +3%. Si le sacás el campo, da 0%. Cuando te metés adentro, hay segmentos (industria, construcción, comercio) que están abajo de 2023 y abajo de 2011".
Negó, tal como prometió Caputo, que "se vienen los mejores 18 meses de la historia argentina". Sin embargo tampoco auguró que se vengan los peores. "No proyecto los mejores 18 meses, pero dadas estas circunstancias de seguros fiscales y externos, tampoco proyecto los peores", señaló.
"Hace un mes se discutía la invasión china, apertura económica, pero acá el quilombo que tiene medio país es la falta de demanda, no la invasión china", advirtió al tiempo que alertó por el atraso cambiario.
En ese sentido señaló quer "es una falsa baja. Porque la dolarización de portafolio da u$s1.000 millones por mes, o sea u$s12.000 millones, más turismo. Muestra que la bimonetariedad argentina está viva y coleando, y que en este Gobierno no ha habido ni un régimen cambiario ni monetario que esté claro, visible y que sea el producto del que se ve confianza".
"Argentina tiene que resolver estructuralmente que esa plata que se genera, termine quedando acá. Ni siquiera hay olor a corrida, pero se van u$s25.000 millones, y no creo que el mercado lo esté poniendo en su justo lugar" siguió y advirtió: "no pertenezco al club de los devaluadores, pero si clavás el cambio en $1.400 con una inflación al 30%, un día vas a tener un problema.".
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